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Военный лётчик спас десантников, посадив самолёт с отказавшим двигателем в Псковской области

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами представит старшего лейтенанта Максима Кабакова к награде за проявленное мужество.

9 декабря, 14:48
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Лётчик ВКС РФ спас военно-транспортный самолёт, у которого отказал двигатель, совершив аварийную посадку на неподготовленную площадку. Как сообщает Минобороны, инцидент произошёл после взлёта с аэродрома Кресты в Псковской области, где проводились плановые учебно-тренировочные полёты с десантированием.

У одного из лёгких самолётов на высоте более ста метров пропала тяга двигателя, он перестал набирать высоту и начал терять скорость.

"В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полётами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха", — рассказали в ведомстве.

Посадка прошла успешно, никто из 10 десантников и трёх членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал. Сама машина также не получила повреждений.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами представит старшего лейтенанта Кабакова к награде за проявленное мужество.

Назван приказ командира, который едва не привёл к крушению самолёта S7 из-за обледенения

Назван приказ командира, который едва не привёл к крушению самолёта S7 из-за обледенения

А ранее Лайф рассказывал об инциденте с гражданским самолётом, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана. 3 декабря у летевшего в Новосибирск лайнера S7 неожиданно отключился автопилот. Позднее Лайф опубликовал переговоры экипажа воздушного судна. По предварительным данным, перед вылетом борт обработали автомобильной стеклоомывайкой, в итоге во время перелёта в Новосибирск самолёт начал терять скорость на высоте около четырёх тысяч метров. Глава Росавиации Александр Нерадько поручил расследовать этот инцидент. СК возбудил уголовное дело.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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