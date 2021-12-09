Военный лётчик спас десантников, посадив самолёт с отказавшим двигателем в Псковской области

Лётчик ВКС РФ спас военно-транспортный самолёт, у которого отказал двигатель, совершив аварийную посадку на неподготовленную площадку. Как сообщает Минобороны, инцидент произошёл после взлёта с аэродрома Кресты в Псковской области, где проводились плановые учебно-тренировочные полёты с десантированием.

У одного из лёгких самолётов на высоте более ста метров пропала тяга двигателя, он перестал набирать высоту и начал терять скорость.

"В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полётами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха", — рассказали в ведомстве.

Посадка прошла успешно, никто из 10 десантников и трёх членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал. Сама машина также не получила повреждений.