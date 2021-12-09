Путин высказался о причинах буллинга в школах
По его словам, в западных парламентах активно обсуждается данный вопрос и России следует сделать так же.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин заявил, что буллинг в школах обусловлен в том числе манерами поведения, навязанными детям в социальных сетях, поэтому необходимо заняться вопросами влияния IT-платформ на подрастающее поколение.
"Вот этот буллинг, как вы сказали, продвижение в наш социум какой-то западной культуры, хотя это к культуре не имеет никакого отношения, это такие способы поведения. Это такие манеры поведения, навязанные очень часто соцсетями", — сказал глава государства в ходе онлайн-заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
По словам президента, в западных парламентах активно обсуждаются вопросы влияния этих онлайн-платформ на формирование сознания, воспитание, психику подростков и детей. Глава государства уверен, что России тоже не мешало бы этим заняться и внимательно к этому ещё присмотреться.
Ранее Лайф писал, что в ходе онлайн-заседания СПЧ Путин призвал учесть мнение общественности при разработке закона о бытовом насилии.
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