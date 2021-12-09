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Путин высказался о причинах буллинга в школах

По его словам, в западных парламентах активно обсуждается данный вопрос и России следует сделать так же.

9 декабря, 14:39
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин заявил, что буллинг в школах обусловлен в том числе манерами поведения, навязанными детям в социальных сетях, поэтому необходимо заняться вопросами влияния IT-платформ на подрастающее поколение.

"Вот этот буллинг, как вы сказали, продвижение в наш социум какой-то западной культуры, хотя это к культуре не имеет никакого отношения, это такие способы поведения. Это такие манеры поведения, навязанные очень часто соцсетями", — сказал глава государства в ходе онлайн-заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам президента, в западных парламентах активно обсуждаются вопросы влияния этих онлайн-платформ на формирование сознания, воспитание, психику подростков и детей. Глава государства уверен, что России тоже не мешало бы этим заняться и внимательно к этому ещё присмотреться.

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Ранее Лайф писал, что в ходе онлайн-заседания СПЧ Путин призвал учесть мнение общественности при разработке закона о бытовом насилии.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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