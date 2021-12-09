Путин высказался о причинах буллинга в школах

Президент России Владимир Путин заявил, что буллинг в школах обусловлен в том числе манерами поведения, навязанными детям в социальных сетях, поэтому необходимо заняться вопросами влияния IT-платформ на подрастающее поколение.

"Вот этот буллинг, как вы сказали, продвижение в наш социум какой-то западной культуры, хотя это к культуре не имеет никакого отношения, это такие способы поведения. Это такие манеры поведения, навязанные очень часто соцсетями", — сказал глава государства в ходе онлайн-заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам президента, в западных парламентах активно обсуждаются вопросы влияния этих онлайн-платформ на формирование сознания, воспитание, психику подростков и детей. Глава государства уверен, что России тоже не мешало бы этим заняться и внимательно к этому ещё присмотреться.