Путин призвал обсудить закон о СМИ-иноагентах с журналистами
Ранее российский лидер отмечал, что документ не должен нарушать права граждан.
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Закон о СМИ-иноагентах нужно обсудить с профессиональным сообществом, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"Следует обратить внимание в том числе на то, как документ создавался, а именно на то, что он не обсуждался с профессиональным сообществом. На это нужно обратить внимание, эту работу нужно обязательно провести", — сказал глава государства в ответ на вопрос председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева.
Ранее президент России заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права граждан. В ходе встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой глава государства отметил, что знает о внесении корректировок в документ.
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