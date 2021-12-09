НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин призвал обсудить закон о СМИ-иноагентах с журналистами

Ранее российский лидер отмечал, что документ не должен нарушать права граждан.

9 декабря, 14:29

Фото © Pixabay

Закон о СМИ-иноагентах нужно обсудить с профессиональным сообществом, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Следует обратить внимание в том числе на то, как документ создавался, а именно на то, что он не обсуждался с профессиональным сообществом. На это нужно обратить внимание, эту работу нужно обязательно провести", сказал глава государства в ответ на вопрос председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева.

Четверо журналистов попали в список СМИ-иноагентов

Четверо журналистов попали в список СМИ-иноагентов

Ранее президент России заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права граждан. В ходе встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой глава государства отметил, что знает о внесении корректировок в документ.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1