Путин призвал обсудить закон о СМИ-иноагентах с журналистами

"Следует обратить внимание в том числе на то, как документ создавался, а именно на то, что он не обсуждался с профессиональным сообществом. На это нужно обратить внимание, эту работу нужно обязательно провести", — сказал глава государства в ответ на вопрос председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева.