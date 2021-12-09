Новым председателем Мосгоризбиркома избрана Ольга Кириллова

На первом заседании нового состава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова избрана председателем Московской городской избирательной комиссии. Решение о её назначении было принято единогласно.

Для проведения выборов была сформирована счётная комиссия. В заседании принимали участие 14 членов Мосгоризбиркома с правом решающего голоса. В качестве кандидата на пост председателя Кириллову выдвинул Центризбирком.