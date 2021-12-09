НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Новым председателем Мосгоризбиркома избрана Ольга Кириллова

Для проведения голосования была сформирована специальная счётная комиссия.

9 декабря, 14:10
<p>Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок</p>

Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

На первом заседании нового состава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова избрана председателем Московской городской избирательной комиссии. Решение о её назначении было принято единогласно.

Для проведения выборов была сформирована счётная комиссия. В заседании принимали участие 14 членов Мосгоризбиркома с правом решающего голоса. В качестве кандидата на пост председателя Кириллову выдвинул Центризбирком.

Напомним, 9 ноября стало известно о том, что глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил покинуть свой пост. При этом председатель ЦИК РФ сообщила, что он останется членом комиссии.

Президиум генсовета ЕР избрал шестерых заместителей Турчака

Президиум генсовета ЕР избрал шестерых заместителей Турчака

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1