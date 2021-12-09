Новым председателем Мосгоризбиркома избрана Ольга Кириллова
Для проведения голосования была сформирована специальная счётная комиссия.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок
На первом заседании нового состава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова избрана председателем Московской городской избирательной комиссии. Решение о её назначении было принято единогласно.
Для проведения выборов была сформирована счётная комиссия. В заседании принимали участие 14 членов Мосгоризбиркома с правом решающего голоса. В качестве кандидата на пост председателя Кириллову выдвинул Центризбирком.
Напомним, 9 ноября стало известно о том, что глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил покинуть свой пост. При этом председатель ЦИК РФ сообщила, что он останется членом комиссии.
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