НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин призвал учесть мнение общественности при разработке закона о бытовом насилии

Он подчеркнул, что все противоречия касательно нового документа в конечном счёте должны быть сняты.

9 декабря, 14:05

© Pixabay

При разработке закона о домашнем насилии необходимо учесть мнения людей, считающих, что документ может открыть возможности для вмешательства в частную жизнь. Об этом на встрече с членами Совета по правам человека заявил президент России Владимир Путин.

"Надо всё-таки добиться того, чтобы все те, кто высказывает озабоченности, связанные с возможным внешним вмешательством в жизнь семьи, чтобы всё-таки окончательно эти противоречия были сняты", — отметил Путин.

Путин: Законопроект о QR-кодах носит рамочный характер

Путин: Законопроект о QR-кодах носит рамочный характер

Ранее глава государства также подчеркнул, что сажать человека за решётку до того, как суд вынес окончательный вердикт по его уголовному делу, — это неоправданная мера.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1