Путин призвал учесть мнение общественности при разработке закона о бытовом насилии
Он подчеркнул, что все противоречия касательно нового документа в конечном счёте должны быть сняты.
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При разработке закона о домашнем насилии необходимо учесть мнения людей, считающих, что документ может открыть возможности для вмешательства в частную жизнь. Об этом на встрече с членами Совета по правам человека заявил президент России Владимир Путин.
"Надо всё-таки добиться того, чтобы все те, кто высказывает озабоченности, связанные с возможным внешним вмешательством в жизнь семьи, чтобы всё-таки окончательно эти противоречия были сняты", — отметил Путин.
Ранее глава государства также подчеркнул, что сажать человека за решётку до того, как суд вынес окончательный вердикт по его уголовному делу, — это неоправданная мера.
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