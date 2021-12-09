Путин призвал учесть мнение общественности при разработке закона о бытовом насилии

При разработке закона о домашнем насилии необходимо учесть мнения людей, считающих, что документ может открыть возможности для вмешательства в частную жизнь. Об этом на встрече с членами Совета по правам человека заявил президент России Владимир Путин.

"Надо всё-таки добиться того, чтобы все те, кто высказывает озабоченности, связанные с возможным внешним вмешательством в жизнь семьи, чтобы всё-таки окончательно эти противоречия были сняты", — отметил Путин.