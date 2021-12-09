Путин назвал неоправданной мерой "засаживать за решётку" людей до решения суда

Президент России Владимир Путин заявил, что сажать человека за решётку до того, как суд вынес окончательный вердикт по его делу, — это неоправданная мера. Об этом он сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Пока суд не пришёл к выводу о том, совершено оно (преступление. — Прим. Лайфа) или нет, конечно, засаживать человека за решётку, в камеру — часто совершенно неоправданно. И, уверяю вас, я полностью с вами согласен", — отметил Путин.