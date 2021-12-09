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Путин назвал неоправданной мерой "засаживать за решётку" людей до решения суда

Он также похвалил СПЧ за стремление спокойно разбираться в резонансных ситуациях.

9 декабря, 13:22
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин заявил, что сажать человека за решётку до того, как суд вынес окончательный вердикт по его делу, — это неоправданная мера. Об этом он сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Пока суд не пришёл к выводу о том, совершено оно (преступление. — Прим. Лайфа) или нет, конечно, засаживать человека за решётку, в камеру — часто совершенно неоправданно. И, уверяю вас, я полностью с вами согласен", — отметил Путин.

В ходе встречи глава государства также отметил стремление Совета по правам человека спокойно и аргументированно разбираться в той или иной резонансной ситуации.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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