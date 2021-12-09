Глава СПЧ заявил о необходимости высылать из России мигрантов-нарушителей

Нарушение мигрантами законодательства РФ, в том числе участие в массовых драках, должно приводить к высылке из страны, считает председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Нарушение закона мигрантами, а в этом году были даже случаи массовых драк, должны вести к высылке", — сказал Фадеев на заседании СПЧ, которое проводит президент России Владимир Путин.

По словам Фадеева, СПЧ выступает за миграционную политику в интересах как российских граждан, так и самих трудовых мигрантов. Он отметил необходимость защитить права мигрантов и назвал недопустимым привлечение работодателями работников без трудовых контрактов. Это оставляет работников-мигрантов вне правового поля, что искажает рынок труда и препятствует найму на работу граждан России.