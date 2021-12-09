Владимир Зеленский стал первым заместителем главы Минздрава России

"У министра здравоохранения появился ещё один первый заместитель. На эту должность распоряжением правительства назначен Владимир Зеленский" , — говорится на сайте кабмина.

Владимир Зеленский родился в Москве в 1979 году. Окончив Академию бюджета и казначейства Министерства финансов, он семь лет проработал в Департаменте бюджетной политики ведомства. С 2007 года Зеленский работал в Министерстве здравоохранения РФ помощником министра, а с 2012 по 2014 год руководил Департаментом бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. После этого до настоящего времени тёзка украинского президента был главой московского Фонда ОМС.