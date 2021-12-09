Владимир Зеленский стал первым заместителем главы Минздрава России
До этого он руководил московским Фондом обязательного медицинского страхования.
Фото © ТАСС / Балаев Роман
Первым заместителем главы российского Минздрава назначили Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.
"У министра здравоохранения появился ещё один первый заместитель. На эту должность распоряжением правительства назначен Владимир Зеленский", — говорится на сайте кабмина.
Владимир Зеленский родился в Москве в 1979 году. Окончив Академию бюджета и казначейства Министерства финансов, он семь лет проработал в Департаменте бюджетной политики ведомства. С 2007 года Зеленский работал в Министерстве здравоохранения РФ помощником министра, а с 2012 по 2014 год руководил Департаментом бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. После этого до настоящего времени тёзка украинского президента был главой московского Фонда ОМС.
Ранее Лайф писал, что депутат Госдумы Сергей Боярский назначен временно исполняющим обязанности секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России".
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