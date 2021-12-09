Близкий друг Алексея Панина до смерти избил экс-замминистра энергетики РФ в Москве

Момент избиения Леонида Тропко у собственного подъезда. © Instagram / dr.gerelian

В Москве до смерти избили бывшего заместителя министра энергетики РФ Леонида Тропко. Как сообщает МК, напавшим оказался близкий друг скандально известного актёра Алексея Панина Глеб Нейжмак-Иорданский.

Инцидент произошёл ещё 18 ноября у подъезда дома, где жил Тропко. По данным издания, между мужчинами произошёл конфликт из-за двери, под которую 31-летний Нейжмак-Иорданский подкладывал камень. 69-летний экс-чиновник, будучи старшим по подъезду, попросил этого не делать, поскольку так дверь может сломаться. Именно это и послужило причиной ссоры.

На кадрах с камеры наблюдения, которые в своём "Инстаграме" опубликовал сам Глеб, видно, как после замечания он бросается на Тропко с кулаками, после чего добивает уже лежачего на земле оппонента. Несмотря на то что пенсионер потерял сознание, парень продолжал наносить удары. В результате Леонида Александровича госпитализировали с тяжелейшими травмами головы и переломом глазницы. Спустя две недели интенсивного лечения он скончался.

Родственники Леонида Тропко уже написали заявление в полицию, однако пока никаких серьёзных мер в отношении нападавшего не принимались. Журналистам по телефону он сообщил, что его никто не задерживал, а в "Инстаграме" написал, что встреча с дознавателем его всё же ждёт.