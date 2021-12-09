Суд отклонил просьбу комика Идрака Мирзализаде отменить запрет на пребывание в России
Стендапер оказался в центре скандала из-за видео, где он высмеял проявление расизма и пошутил о "русских и фекалиях".
Идрак Мирзализаде © ТАСС / Пресс-служба Таганского суда
Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу комика Идрака Мирзализаде с просьбой отменить запрет на его пребывание в России из-за шутки. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.
"Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения", — говорится в материале.
Напомним, в конце июля полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Суд арестовал стендапера на десять суток. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел, словами из своего выступления. Позднее МВД признало пребывание комика в России "пожизненно нежелательным". Тогда Мирзализаде подал иск к ведомству с требованием отменить решение.
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Ранее Лайф рассказал, что звезду КВН Сангаджи Тарбаева возмутила "скверная" шутка стендапера Мирзализаде про русских. По его мнению, государство должно выработать стратегию поведения для подобных случаев.
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