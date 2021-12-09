Суд отклонил просьбу комика Идрака Мирзализаде отменить запрет на пребывание в России

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу комика Идрака Мирзализаде с просьбой отменить запрет на его пребывание в России из-за шутки. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

"Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу — без удовлетворения", — говорится в материале.