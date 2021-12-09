Путин — о пытках в колониях: Нужны системные меры, которые изменят ситуацию
Президент назвал этот вопрос важным и подчеркнул, что следил за информацией и "видел, что происходит".
Путин — о пытках в колониях: Нужны системные меры, которые изменят ситуацию. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека прокомментировал ситуацию с пытками заключённых в колониях. По словам главы государства, в этом вопросе нужно внимательно разобраться, нужны системные меры.
"Вопрос, безусловно, очень важный, и, конечно, я видел, что происходит, за этой информацией [следил]. И нужно внимательно с этим разобраться. И Следственный комитет как раз, центральный аппарат, контролирует и проводит следствие предварительное... Но здесь, конечно, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли", — сказал Путин.
Напомним, в октябре в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. Кадры вызвали огромный резонанс: ФСИН начала проверку, в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области. На фоне скандала президент Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний.
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