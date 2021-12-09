Путин — о пытках в колониях: Нужны системные меры, которые изменят ситуацию

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека прокомментировал ситуацию с пытками заключённых в колониях. По словам главы государства, в этом вопросе нужно внимательно разобраться, нужны системные меры.

"Вопрос, безусловно, очень важный, и, конечно, я видел, что происходит, за этой информацией [следил]. И нужно внимательно с этим разобраться. И Следственный комитет как раз, центральный аппарат, контролирует и проводит следствие предварительное... Но здесь, конечно, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли", — сказал Путин.