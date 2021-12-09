Путин заявил, что государство должно помогать бездомным

Государство должно оказывать поддержку бездомным независимо от причины, по которой они остались без жилья и средств к существованию, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Он назвал этот вопрос чувствительным.

"Государство должно выстраивать соответствующую работу должным образом, чтобы оказать помощь и поддержку людям, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, вне зависимости, почему это произошло. Если человек оказался на улице без средств существования, жилья, медицинской помощи — это особый случай, требующий внимания со стороны властей", — сказал Путин.

Глава государства также поддержал предложение открыть больницу для бездомных, которая работала бы по ОМС, и подчеркнул, что идею нужно проработать. По его словам, этим точно нужно заниматься более целенаправленно, с расчётом на оказание конкретной помощи конкретному человеку. Это касается и больниц — и не одной, и не в одном регионе, сказал президент.