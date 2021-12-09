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Путин призвал мигрантов из СНГ у себя на родине готовиться к работе в России

По его мнению, заниматься решением этого вопроса Москве нужно совместно с коллегами из других стран.

9 декабря, 13:12
<p>Владимир Путин © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67091/photos/66951" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин © Kremlin.ru

Мигранты из стран СНГ, которые планируют приехать в Россию, должны заранее начинать готовиться к работе. Им нужно изучать наш язык, законодательство, свои права и обычаи русских людей, будучи ещё в своей стране, считает президент РФ Владимир Путин.

"Я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченность на этот счёт. Здесь нужно действовать совместно с коллегами из СНГ, нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать к нам на работу, уже готовились к этой поездке в нашу страну и к работе здесь у себя на родине", — сказал российский лидер на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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