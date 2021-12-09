"Единая Россия" увековечила память тысячи Героев РФ в 82 регионах

9 декабря отмечается День Героев Отечества. В "Единой России" поздравили Героев Российской Федерации, Советского Союза, кавалеров ордена Славы и ордена Святого Георгия. В партии напомнили, что за два года с момента старта проекта "Память Героев" была увековечена память 1061 Героя России.

Проект "Память Героев" под эгидой федерального партпроекта ЕР "Историческая память" стартовал 9 декабря 2019 года. В его рамках ведутся работа по установке мемориальных досок Героям РФ и их бюстов, присвоение их имён образовательным учреждениям, улицам и площадям.

Как подчеркнул депутат Госдумы, федеральный координатор проекта Александр Хинштейн, необходимо сделать так, чтобы имя каждого героя было увековечено на мемориальных досках, памятниках, в названиях школ, техникумов, вузов.

"Очень важно рассказать о настоящих героях своего родного края, их жизненном и боевом пути, совершённом подвиге", — приводятся его слова на сайте ЕР.

По состоянию на ноябрь 2021 года в РФ насчитывается 1100 героев, из них 640 уже ушли из жизни.