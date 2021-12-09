Адвокат убийцы из московского МФЦ опроверг его подготовку к нападению заранее
По словам юриста, его подзащитный решил применить оружие только после просьбы надеть маску.
Сергей Глазов © Следственный комитет РФ
Адвокат стрелка из МФЦ заявил, что нападение не было спланировано заранее © LIFE
Подполковник запаса Сергей Глазов, которого сегодня суд арестовал за стрельбу в столичном МФЦ и убийство двух человек, не планировал это преступление заранее. Об этом Лайфу сообщил адвокат фигуранта Пётр Колдов.
"Причиной применения им оружия стала просьба надеть маску. Если бы не было конфликта из-за маски, то оружие он, вероятно, не применил", — сказал адвокат, подчеркнув, что Глазов признаёт свою вину в содеянном.
Напомним, что Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё четверо пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. На допросе он заявил, что боевой пистолет ему был необходим для защиты от "уголовного общества, порождённого выдуманной коронавирусной инфекцией". Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. В Правительстве Москвы сообщили, что выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей.
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