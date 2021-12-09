Адвокат убийцы из московского МФЦ опроверг его подготовку к нападению заранее

Адвокат стрелка из МФЦ заявил, что нападение не было спланировано заранее © LIFE

Подполковник запаса Сергей Глазов, которого сегодня суд арестовал за стрельбу в столичном МФЦ и убийство двух человек, не планировал это преступление заранее. Об этом Лайфу сообщил адвокат фигуранта Пётр Колдов.

"Причиной применения им оружия стала просьба надеть маску. Если бы не было конфликта из-за маски, то оружие он, вероятно, не применил", — сказал адвокат, подчеркнув, что Глазов признаёт свою вину в содеянном.