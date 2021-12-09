Рябков указал на бессмысленность бесконечного расширения санкций против России

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на бессмысленность расширения Вашингтоном антироссийского санкционного списка, потому что Москва к этому адаптировалась. Об этом он заявил на круглом столе в Совете Федерации по состоянию российско-американских отношений.

"Их бесконечное расширение, на наш взгляд, занятие совершенно бессмысленное, поскольку мы адаптировались к такому давлению, а оно бумерангом бьёт по американскому бизнесу", — подчеркнул он.

Рябков уточнил, что на начало декабря в разных американских ограничительных перечнях находится 368 российских граждан и 578 организаций.