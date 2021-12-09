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Соседи назвали сбежавшую с 23 млн кассиршу "Альфа-банка" добрым и светлым человеком

Знакомые Григорьевой не верят, что кражу совершила она, и считают, что на видео с камер наблюдения абсолютно другой человек.

9 декабря, 14:30

Анна Григорьева © SHOT

Соседи – об Анне Григорьевой © SHOT

Хорошая и приветливая — так в один голос называют соседи Анну Григорьеву, которая подозревается в хищении из отделения "Альфа-банка" 23 миллионов рублей. Некоторые из опрошенных SHOT жильцов дома знают исчезнувшую с пелёнок и не верят, что она могла пойти на преступление.

"Вот эти вещи, которые про неё пишут, говорят, меня просто повергли в шок. Потому что Аня и вот это вот всё — это реально несопоставимые вещи. Она настолько добрый, светлый человек", — рассказала одна из соседок Григорьевой.

Женщина выросла в этом доме, её родители были на хорошем счету, и никаких странностей ни за ними, ни за девочкой никогда не замечали. Не верят соседи и в то, что Григорьева могла последнее время злоупотреблять алкоголем, а также в то, что у неё случилось нарушение психики. У тех, кто близко общался с ней, есть своя версия. Женщину подставили, уверена подруга. В доказательство своих слов она обращает внимание на то, что предполагаемый преступник, который спускается по лестнице в подъезде, плотно закрыл лицо капюшоном. И хотя очертаниями женщина похожа на Григорьеву, близкие уверены: это не она.

"Видео сегодня увидела с камеры наблюдения в её подъезде. Ну там явно видно, поднимается она, лицо открыто, человек там живёт, она знает, что камера. А спускается, видно же, что это не она", — пояснила подруга.

Также журналистам SHOT удалось узнать, что муж Григорьевой действительно был когда-то завсегдатаем букмекерской конторы. Однако про долги там ничего не знают, и мужчина у них давно не появлялся. Ранее Лайф рассказал, что у мужа сбежавшей кассирши есть долги на приличную сумму — 800 тыс. рублей, мужчину часто караулили незнакомые люди у подъезда и вели себя по отношению к нему агрессивно.

Муж сбежавшей с 23 млн кассирши "Альфа-банка" спрятался при попытке с ним заговорить

Муж сбежавшей с 23 млн кассирши "Альфа-банка" спрятался при попытке с ним заговорить

Напомним, пропажу 23 миллионов рублей в ачинском отделении "Альфа-банка" заметили только спустя четыре дня, а сама Григорьева после кражи дважды пыталась свести счёты с жизнью. После первой попытки женщина попала в больницу, но муж забрал её оттуда. При этом Анна оставила полные отчаяния записки с намёками.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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