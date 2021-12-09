Соседи назвали сбежавшую с 23 млн кассиршу "Альфа-банка" добрым и светлым человеком

Соседи – об Анне Григорьевой © SHOT

Хорошая и приветливая — так в один голос называют соседи Анну Григорьеву, которая подозревается в хищении из отделения "Альфа-банка" 23 миллионов рублей. Некоторые из опрошенных SHOT жильцов дома знают исчезнувшую с пелёнок и не верят, что она могла пойти на преступление.

"Вот эти вещи, которые про неё пишут, говорят, меня просто повергли в шок. Потому что Аня и вот это вот всё — это реально несопоставимые вещи. Она настолько добрый, светлый человек", — рассказала одна из соседок Григорьевой.

Женщина выросла в этом доме, её родители были на хорошем счету, и никаких странностей ни за ними, ни за девочкой никогда не замечали. Не верят соседи и в то, что Григорьева могла последнее время злоупотреблять алкоголем, а также в то, что у неё случилось нарушение психики. У тех, кто близко общался с ней, есть своя версия. Женщину подставили, уверена подруга. В доказательство своих слов она обращает внимание на то, что предполагаемый преступник, который спускается по лестнице в подъезде, плотно закрыл лицо капюшоном. И хотя очертаниями женщина похожа на Григорьеву, близкие уверены: это не она.

"Видео сегодня увидела с камеры наблюдения в её подъезде. Ну там явно видно, поднимается она, лицо открыто, человек там живёт, она знает, что камера. А спускается, видно же, что это не она", — пояснила подруга.