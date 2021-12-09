Клинтон расплакалась, перечитывая свою речь на случай победы на президентских выборах

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая в 2016 году выдвигалась кандидатом в президенты страны, расплакалась, зачитывая речь, которую написала на случай своей победы на выборах. Пережить эти эмоции ей пришлось в ходе образовательного проекта MasterClass , для которого она записала видео с несостоявшимся победным спичем.

В своей речи Клинтон поблагодарила своих союзников за предоставленную ей честь представлять их интересы на высшем государственном посту. Она отметила, что встречала детей, которые не понимали, почему никогда раньше президентом США не была женщина, а ведь "в Америке каждый мальчик и каждая девочка могут вырасти и стать тем, кем они мечтают". При этом слёзы на глазах у женщины-политика выступили, когда она заговорила о своей матери Дороти, у которой, со слов Клинтон, было трудное детство.