США ввели санкции против экс-председателя Конституционного суда Украины Тупицкого

Госдеп США ввёл санкции против бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, который был отстранён президентом страны Владимиром Зеленским ещё прошлой зимой, однако продолжал подписывать документы. Об этом говорится в распространённом в четверг письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Санкции против Тупицкого вводятся "за коррупционные действия существенного масштаба, включающие получение денежной взятки за время работы в судебной системе Украины". Кроме того, в отношении судьи возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершённого группой лиц, а также госизмены.

Как уже писал Лайф, проблемы вокруг Конституционного суда Украины начались ещё в прошлом году после скандального постановления об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. В частности, помимо отмены наказания за сокрытие доходов суд лишил Национальное антикоррупционное бюро ряда полномочий, в числе которых проверка деклараций чиновников и выявление конфликта интересов у кандидатов на руководящие должности. После этого Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава КС. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки госпереворота.