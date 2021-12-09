США ввели санкции против экс-председателя Конституционного суда Украины Тупицкого
В отношении судьи возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершённого группой лиц, а также госизмены.
Александр Тупицкий. Фото © Пресс-служба КСУ
Госдеп США ввёл санкции против бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого, который был отстранён президентом страны Владимиром Зеленским ещё прошлой зимой, однако продолжал подписывать документы. Об этом говорится в распространённом в четверг письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.
Санкции против Тупицкого вводятся "за коррупционные действия существенного масштаба, включающие получение денежной взятки за время работы в судебной системе Украины". Кроме того, в отношении судьи возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершённого группой лиц, а также госизмены.
Как уже писал Лайф, проблемы вокруг Конституционного суда Украины начались ещё в прошлом году после скандального постановления об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. В частности, помимо отмены наказания за сокрытие доходов суд лишил Национальное антикоррупционное бюро ряда полномочий, в числе которых проверка деклараций чиновников и выявление конфликта интересов у кандидатов на руководящие должности. После этого Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий нынешнего состава КС. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки госпереворота.
В марте 2021 года Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого, однако тот ещё несколько месяцев продолжал работать и подписывать документы. Судья объяснял, что не считает себя уволенным, поскольку по украинским законам президент не может уволить судью КС и только сам Конституционный суд может голосованием снять его с должности.
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