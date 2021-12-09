Анализ грунта с "Аполлонов" подтвердил: У Земли есть вторая Луна, и она является обломком первой Между доставленным на Землю лунным реголитом и необычным околоземным астероидом обнаружилось удивительное сходство. 8 декабря, 21:40 "Аполлон-17" на поверхности Луны 11 декабря 1972 года. Фото © NASA

Судя по данным портала theskylive.com, 6 декабря 2021 года это небесное тело находилось в созвездии Девы. Текущее расстояние до него больше 28 миллионов километров. Это в 73 раза дальше Луны. Астероид 2016 HO3 открыли с помощью телескопа Pan-STARRS 1, расположенного на вершине гавайского вулкана Халеакала. Очевидно, именно поэтому ему присвоили гавайское название — Камооалева, это понятие из старинной песни, в которой рассказывается о сотворении мира, в переводе оно означает что-то вроде "колеблющийся небесный обломок". Как поясняют учёные, они хотели тем самым обозначить философскую мысль о том, что ребёнок рано или поздно вырастает, превращается в "отрезанный ломоть" и начинает собственное путешествие по жизни.

Этот астероид оказался интересен прежде всего тем, что у него очень своеобразная орбита. Вообще-то, он вращается вокруг Солнца, но при этом период обращения — 365 дней (вернее, даже почти 366), то есть ровно как у Земли. И весь этот период астероид движется по соседству с нами. Земная гравитация заставляет его делать около нас постоянные пируэты. И получается, что официально он спутник Солнца, а по факту имеет многолетнюю и сильную привязанность к Земле. Это явление называется квазиспутником. То есть это псевдоспутник. На гифке ниже — в центре Солнце, справа Земля и обхаживающий её 2016 HO3.

© NASA

На самом деле у нас таких ещё несколько. Например, есть пятикилометровый 3753 Круитни, он приближается к Земле на расстояние в 12 миллионов километров (это примерно 30 расстояний до Луны) и описывает вокруг нашей планеты траекторию, похожую на боб. Есть 2010 SO16, его предполагаемый диаметр 200–400 метров, а орбита в форме подковы. Можно упомянуть также 30-метровый 367943 Дуэнде, в 2013 году он подлетал к нам по космическим меркам совсем близко — на расстояние 27 743 километра.

Но именно по-гавайски названный небесный обломок выбрали первой целью путешествия китайского зонда Чжэнхэ, он должен отправиться к астероиду в 2024 году и не просто долететь до него, а совершить плодотворный контакт с забором до килограмма грунта. Потом ему предстоит полететь обратно к Земле и сбросить нам капсулу с собранным реголитом.

Как выясняется, у такого пристального внимания к этому камешку (в диаметре он, как предполагают, метров 50, максимум 100) могут быть довольно серьёзные основания. И дело не в том, что это самый стабильный из всех известных квазиспутников. А в том, что по поводу него есть некоторые очень интересные соображения. Недавно исследователи из Аризонского университета решили получить спектр отражаемого от Камооалева света. По спектру можно определить, какие именно вещества этот свет отражают. Астрономы воспользовались Большим бинокулярным телескопом на горе Грэхем, это юг Аризоны. Бинокулярный означает "двухглазый": у этого телескопа два первичных зеркала на одном общем креплении. Кстати, в 2010 году сообщалось, что он "видит" даже лучше, чем "Хаббл".

Большой бинокулярный телескоп в Аризоне. Фото © Wikipedia

Так вот, спектр показывает, что на поверхности астероида очень много оливина или пироксена. А может быть, и того и другого. Надо сказать, что эти минералы входят в список самых распространённых на Луне. И это ещё не всё. Учёные сопоставили спектр астероида со спектром света, отбрасываемого образцами лунного реголита, привезённого американскими астронавтами. И оказалось, что спектры "соответствуют". Совпадают. Камооалева по своему свечению вообще отличается от остальных окрестных астероидов: у них альбедо заметно выше. Альбедо — это способность отражать свет. То есть, проще говоря, другие астероиды несколько ярче этого.

В общем, у учёных есть подозрения, что данный астероид не что иное, как отколовшийся когда-то обломок Луны. Они полагают, что его могло выбить с поверхности при падении какого-то крупного тела. Другой вариант связан с тем, что, по основной на сегодняшний день версии, сама Луна образовалась после столкновения Земли с гипотетической довольно крупной планетой. То есть этот кусок может оказаться следом той катастрофы.

Всё это, будем надеяться, и прояснится по итогам китайской миссии. Да, к слову: после сброса капсулы с грунтом зонд не приземлится и не сгорит в атмосфере, а совершит гравитационный манёвр и снова улетит в космос — на этот раз к комете Эльст-Писарро, она находится в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Её уникальность, во-первых, в том, что до неё там "хвостатых" никогда не находили. Это первая из известных комет Главного пояса, и расчёты показывают, что она никак не могла явиться из другого места — ни из Пояса Койпера (за Нептуном), ни из Облака Оорта (гипотетическая сфера из камней и льдин, расположенная в полторы тысячи раз дальше Плутона). А во-вторых, и в данном случае это самое главное, её тоже считают обломком чего-то крупного.

Авторы Адель Романенкова