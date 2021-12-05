А вот и планета Х: Астроном рассмотрел снимки 1983 года и нашёл загадочный объект на краю Солнечной системы Расчёты показывают, что небесное тело как минимум втрое тяжелее Земли и находится в пять раз дальше от Солнца, чем Плутон. 4 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Как возникла идея планеты Х

На самом деле в космосе что-то находят благодаря одному общему закону: ничто не находится в пространстве, так сказать, само по себе. Во всяком случае, если речь идёт об обычной, видимой, осязаемой материи, которой, правда, весьма немного, примерно 4%. Так вот, в той скромной части Вселенной, о которой мы хоть что-то понимаем, всё взаимосвязано, всё друг на друга влияет. И если, скажем, Юпитер Галилей открыл, когда увидел его в телескоп (собственно, эта планета видна с Земли невооружённым глазом как яркая звезда), то Нептун — планета, которую математик Урбен Леверье "увидел" в своей голове. Он её вычислил. Хотя Галилей тоже видел Нептун в телескоп, но принимал его за звезду. А Леверье изучил орбиту Урана и обнаружил, что планета движется не так, как должна, её что-то периодически отклоняет.

Потом по точно такому же принципу искали Плутон, то есть Нептуна не хватило, чтобы объяснить странное поведение Урана. Так в начале XX века стартовал проект по поиску планеты Х. Астроном Персиваль Лоуэлл подсчитал, что помимо Нептуна на Уран должна влиять планета в пять раз тяжелее Земли и находиться она должна примерно в 45 астрономических единицах от Солнца. Это значит, в 45 раз дальше от Солнца, чем Земля. Астрономическая единица — это расстояние между Землёй и Солнцем (150 миллионов километров).

В смысле расстояния Лоуэлл оказался близок к истине: Плутон находится в 40 астрономических единицах. Но по поводу массы абсолютная неувязка — он слишком мал. И эта интрига сохранялась долгие десятилетия.

Как планету Х чуть не нашли

В 1983 году вышла сенсационная новость о том, что планету Х нашли. Предполагаемое открытие было основано на данных инфракрасной космической обсерватории IRAS. Телескоп проработал десять месяцев, обозрел 98% неба и зафиксировал всё, что излучает тепло. По мере своих возможностей, естественно.

Инфракрасная космическая обсерватория IRAS. Фото © Wikipedia

В общей сложности получилось 250 с лишним тысяч точечных источников, и среди них оказалось то, что, по одной из версий, является планетой размером с Юпитер, расположенной в 80 триллионах километров от Земли. Это что же получается, в 13 тысяч раз дальше Плутона (до него от нас 5,7 миллиарда километров)? Тем не менее в глазах астрофизиков это не так уж далеко.

— Если она действительно так близко, это была бы часть нашей Солнечной системы, — сказал тогда участник исследований с помощью IRAS учёный из Корнеллского университета Джеймс Хоук.

— Всё, что я могу вам сказать, — это то, что мы не знаем, что это такое, — заявил, в свою очередь, профессор Джерри Нойгебауэр из Лаборатории реактивного движения, директор Паломарской обсерватории.

Через несколько лет открытие опровергли. Во-первых, в 1989 году Нептун заново "взвесил" зонд "Вояджер-2", и обнаружилось, что газовая планета на полпроцента легче, чем считали раньше, а эти полпроцента сопоставимы с массой Марса. Из-за этого пришлось перерасчитывать взаимное влияние Урана и Нептуна и участие во всём этом Плутона. Тогда пришли к выводу, что теперь без всякой планеты Х всё гармонично и уравновешенно.

А во-вторых, данными IRAS заинтересовался астроном Майкл Роуэн-Робинсон из Имперского колледжа Лондона. В 1991 году он выступил с докладом и заявил, что выводы по поводу планеты Х — чистое недоразумение и что он на 70% уверен, что такой планеты не существует. Но разговор на этом отнюдь не закончился.

Новые поиски планеты X

Что характерно: вплоть до Нептуна все планеты — с круглыми орбитами, которые находятся в одной плоскости (плоскости эклиптики). А у Плутона она уже вытянута и расположена под внушительным углом.

Орбиты планет Солнечной системы. Фото © phys.libretexts.org

В 2000-х годах за Нептуном стали один за одним находить многочисленные объекты, по размерам и массе вполне сравнимые с Плутоном: Эриду, Седну, Хаумеа, Макемаке и так далее. Именно тогда оказалось, что у астрономии теперь два пути: либо все их тоже считать планетами, либо принести в жертву статус Плутона. Но дело сейчас не в этом, а в том, что у них орбиты тоже сильно наклонённые и вытянутые. Почему, спрашивается, маленькие гордые птички так отрываются от коллектива? И это один вопрос. А второй — самый интересный. Дело в том, что если взять определённое количество этих транснептуновых объектов, то окажется, что у них орбиты не просто вытянуты — они вытянуты примерно в одном направлении.

Именно это в 2016 году привело учёных из Калифорнийского технологического института (Caltech) Майкла Брауна и Константина Батыгина к поразительному выводу: все эти маленькие планетки именно так бы и расположились при наличии в тех краях мира в десять раз массивнее Земли. Орбита этой планеты, по их расчётам, должна быть вытянута в противоположном направлении по отношению к транснептуновой мелочи. В ближней к Солнцу точке (в перигее) она должна подлетать на расстояние 200 астрономических единиц, это в пять раз дальше Плутона, а в самой дальней (в апогее) она будет в 600, а то и в 1200 астрономических единицах. И полный оборот вокруг нашей звезды у неё должен занимать около 20 тысяч лет. Батыгин и Браун даже вычислили примерные размеры планеты: по их мнению, это нечто среднее между Юпитером и Землёй.

То есть уже не первый раз появляются математические подозрения, что там что-то есть. Требуется самое главное — засечь движущийся объект, который хотя бы примерно подходит под ожидаемые параметры.

После этого вышеупомянутый Майкл Роуэн-Робинсон (который сказал, что планеты Х нет) решил заново пересмотреть снимки, сделанные в 1983 году телескопом IRAS. В своей опубликованной по итогам статье он подчёркивает, что по-прежнему считает тогдашнюю сенсацию ошибкой и тем не менее ему удалось обнаружить кое-что если не сенсационное, то очень любопытное. А именно целых три объекта, которые годятся как потенциальные кандидаты в планету Х. Учёный сообщает, что они видны на четырёх снимках, сделанных в июне, июле и сентябре 1983-го. Но не все одновременно: например, первые два прослеживаются в июне и июле, а третий только в сентябре. Отмечается, что сочетание обнаружений и "необнаружений" позволяет предположить наличие медленно движущегося объекта. Объект этот, по Роуэну-Робинсону, представляется таким: размер (радиус) — как минимум в полтора, а то и в пять раз больше земного, масса — в три-пять Земель, расстояние — 225 астрономических единиц от нас, период обращения — 20 тысяч лет. В общем-то, весьма похоже на то, что подозревают Браун и Батыгин.

Есть доводы против. Первое — объекты находятся близко к плоскости галактики, там очень много облаков звёздной пыли, от которых идёт инфракрасный свет. То есть имеются некие опасения, что это не планета, а галактическое облако.

И второе — больше ни в какие телескопы ничего подобного пока не увидели. К примеру, астроном изучил данные за пять лет наблюдений (с 2009 по 2014 г.) с помощью системы телескопов Pan-STARRS на Гавайях. По его мнению, конкретно в данном случае они больше всего могли бы помочь. Но, к сожалению, ничего интересного найти не удалось. Впрочем, учёный считает, что точка не поставлена: возможно, стоит организовать более масштабные поиски. А кроме того, стоит сказать, что Pan-STARRS обозревает лишь три четверти всего неба. Это очень много, но не всё.

Авторы Адель Романенкова