Маэстро Понасенков сравнил "золотой дворец" экс-депутата Латышева с узбекской столовой

Понасенков — о "золотом дворце" экс-депутата Виталия Латышева © SHOT

Эксперт Евгений Понасенков дал оценку "изысканному" интерьеру в доме ростовского экс-депутата Виталия Латышева, которого подозревают в хищении 300 миллионов рублей бюджетных средств. По мнению маэстро, "золотой дворец" напоминает сразу турецкий отель, таджикский ресторан и узбекскую столовую. Видео с комментарием опубликовали в телеграм-канале SHOT.

"Здесь очевидно, что это сборище разных штучек из турецкого отеля, таджикского ресторана, узбекской столовой. Цыганский барон или какой-то провинциальный коррупционер", — отозвался Понасенков о владельце этого "дворца".

По его мнению, в интерьере дома все вещи находятся вне стиля, а вместе они организуют "псевдостиль". Более того, эти "псевдостили противоречат друг другу", считает он.

"Какое-то турецкое представление о каком-то европейском стиле. Более того, они даже по псевдостилям противоречат друг другу: из псевдоренессанса, ампира, третье — из псевдостиля Луи-Филиппа, четвёртое — из псевдомодерна", — заключил специалист.

Также Понасенков предложил новый метод по вычислению коррупционеров — по фотографии интерьера. По его словам, смотря на фото внутреннего убранства высокопоставленного чиновника, можно определить, является ли тот вором.

"Так как интерьер сделан человеком без ума, а если деньги есть у человека без интеллекта, очевидно, что он просто хапнул. Я думаю, что будет очень эффективно", — подчеркнул он.