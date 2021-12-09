Суд отправил под домашний арест советника департамента Минобороны Лопатина
Он был задержан ранее по подозрению в получении крупной взятки.
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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца ведущего советника Управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина, который подозревается по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.
"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Лопатина Александра Михайловича до 7 февраля 2022 года", — сказала пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.
Санкция статьи, которая вменяется Лопатину, предусматривает до 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
Ранее Лайф писал, что суд отправил вице-президента ПИК Александра Лефеля под домашний арест из СИЗО. Он был задержан 8 октября в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба оценивается в 100 миллионов рублей.
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