Суд отправил под домашний арест советника департамента Минобороны Лопатина

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца ведущего советника Управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина, который подозревается по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Лопатина Александра Михайловича до 7 февраля 2022 года", — сказала пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.