Суд не стал отправлять в СИЗО жену владельца "Рив Гош" Инну Мейер

Суд не стал отправлять в СИЗО жену владельца "Рив Гош" и совладельца "Юлмарта" Инну Мейер, которая проходит по делу о мошенничестве вместе с мужем, её отправили под домашний арест до 7 февраля.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Инны Мейер, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (два эпизода)", — говорится в сообщении Объединённой пресс-службы судов города.

Мейер запрещено покидать квартиру, за исключением периода прогулок не менее четырёх часов ежедневно, использовать Интернет и другие средства связи, общаться с кем-то, кроме родственников, адвоката и следователя. Вину при этом женщина не признаёт.