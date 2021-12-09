Захарова призвала Киев отказаться от саботажа Минских соглашений

Россия рассчитывает на выполнение украинскими властями условий Минских соглашений, а страны Запада могут оказать содействие в этом и мотивировать Киев к соблюдению достигнутых по Донбассу договорённостей. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем Киев отказаться от саботажа Минских соглашений, прекратить массовые нарушения прав человека, обеспечить неукоснительное соблюдение верховенства закона. Мы рассчитываем, что наши западные партнёры, а также профильные международные организации будут стимулировать украинские власти к выполнению этих приоритетных задач", — подчеркнула она.