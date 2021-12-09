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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11

Жертвой страшной аварии на автодороге Ардатов – Арзамас стал водитель транспортного средства.

9 декабря, 18:04

Фото © ТАСС / Максим Киселев

Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса ПАЗ, который столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, выросло до 11 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"В результате аварии 11 человек обратились за медицинской помощью, водитель автобуса погиб", — говорится в сообщении ведомства.

Страшная авария с автобусом и КамАЗом произошла на автодороге местного значения Ардатов – Арзамас около посёлка Идеал в Ардатовском районе Нижегородской области. Ранее в ГУ МВД региона сообщали о пяти пострадавших. На месте работают экстренные службы, причины аварии устанавливаются.

В результате жуткого ДТП с грузовиком и маршруткой под Черниговом погибло 11 человек

В результате жуткого ДТП с грузовиком и маршруткой под Черниговом погибло 11 человек

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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