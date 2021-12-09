Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до 11

Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса ПАЗ, который столкнулся с грузовиком в Нижегородской области, выросло до 11 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"В результате аварии 11 человек обратились за медицинской помощью, водитель автобуса погиб", — говорится в сообщении ведомства.