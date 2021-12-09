Фонд "Круг добра" расширил возрастные рамки применения лекарств "Золгенсма" и "Трикафта"

Теперь большее количество детей сможет получить необходимые для лечения препараты "Золгенсма" и "Трикафта". Решение открывает возможность для фонда обеспечивать лекарством вновь выявленных детей со СМА, не получавших какой-либо терапии ранее, и детей со СМА, которые получали другое лечение и которым терапия препаратом "Золгенсма" будет назначена или рекомендована врачебной комиссией. Об этом рассказали в фонде "Круг добра".

"С 2022 года фонд "Круг добра" сможет закупать лекарственный препарат "Трикафта" в соответствии с врачебными рекомендациями и решением федерального консилиума для всех пациентов с муковисцидозом в возрасте от 6 до 18 лет. Также были сняты ранее действовавшие ограничения по тяжести заболевания", — отметили в фонде.

Сегодня, по данным фонда "Круг добра", лекарство уже получило 1076 детей с диагнозом СМА, 21 из них — обеспечен препаратом "Золгенсма" за счёт средств фонда.