Макрон заявил о необходимости проведения реформы Шенгенской зоны
Французский лидер подчеркнул, что реакция на недавние события на границе ЕС оказалась "слишком медленной" и недостаточно скоординированной.
Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN / POOL
Париж намерен добиваться реформы Шенгенской зоны для защиты границ Евросоюза и борьбы с нелегальной миграцией. Об этом французский лидер рассказал в ходе презентации приоритетов Франции на период своего полугодового председательства в Совете ЕС.
"В период нашего председательства мы инициируем реформу Шенгенской зоны по двум направлениям. Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной. <...> Во-вторых, это создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе", — заявил он.
По его словам, в первом случае приоритетом станет введение политического управления Шенгена, подобного тому, которое существует в зоне евро. Для этого будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров. Также будет усилен контроль над внешними границами, что является одним из ключевых условий для обеспечения свободного передвижения в пределах Евросоюза.
Во втором случае Макрон отметил необходимость создания механизма срочной поддержки стран, границы которых находятся на внешнем крае Евросоюза. Эти государства должны быть уверены в помощи агентства Frontex, а также полицейских и жандармов из других стран содружества, считает он. Французский лидер подчеркнул, что реакция на недавно наблюдаемые события на границе Евросоюза оказалась "слишком медленной" и недостаточно скоординированной. Для этого необходимо отладить единый механизм.
Ранее Макрон выразил надежду на то, что разговор Путина и Байдена снизит напряжённость в отношениях Запада и РФ. По словам французского лидера, идея заключается в том, чтобы вернуть Россию в форматы координации с западными странами.
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