Макрон заявил о необходимости проведения реформы Шенгенской зоны

Париж намерен добиваться реформы Шенгенской зоны для защиты границ Евросоюза и борьбы с нелегальной миграцией. Об этом французский лидер рассказал в ходе презентации приоритетов Франции на период своего полугодового председательства в Совете ЕС.

"В период нашего председательства мы инициируем реформу Шенгенской зоны по двум направлениям. Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной. <...> Во-вторых, это создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе", — заявил он.

По его словам, в первом случае приоритетом станет введение политического управления Шенгена, подобного тому, которое существует в зоне евро. Для этого будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров. Также будет усилен контроль над внешними границами, что является одним из ключевых условий для обеспечения свободного передвижения в пределах Евросоюза.

Во втором случае Макрон отметил необходимость создания механизма срочной поддержки стран, границы которых находятся на внешнем крае Евросоюза. Эти государства должны быть уверены в помощи агентства Frontex, а также полицейских и жандармов из других стран содружества, считает он. Французский лидер подчеркнул, что реакция на недавно наблюдаемые события на границе Евросоюза оказалась "слишком медленной" и недостаточно скоординированной. Для этого необходимо отладить единый механизм.