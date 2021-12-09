Захарова предупредила Литву о последствиях хамства и враждебности к России

Участие замглавы МИД Литвы Мантаса Адоменаса в "антироссийской сходке" в Вильнюсе не останется без последствий, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующий комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В начале декабря состоялась очередная "сходка", организованная в Вильнюсе при поддержке и покровительстве литовского внешнеполитического ведомства, а также депутатов парламента ЛР. Среди активных участников был замечен заместитель министра иностранных дел Литвы М. Адоменас. <...> Подобное откровенное хамство и враждебность в отношении России не могут остаться без последствий", — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что подобные действия неблагоприятно влияют на "и без того токсичную атмосферу российско-литовских отношений", а также обратила внимание на то, что данная "сходка" проходила при поддержке литовской власти. Захарова указала на то, что Вильнюс уже давно вырвался в "передовики" по проведению антироссийских мероприятий на своей территории.