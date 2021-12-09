НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова предупредила Литву о последствиях хамства и враждебности к России

В МИД РФ считают, что Вильнюс уже давно вырвался в "передовики" по проведению антироссийских мероприятий.

9 декабря, 18:20
<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Участие замглавы МИД Литвы Мантаса Адоменаса в "антироссийской сходке" в Вильнюсе не останется без последствий, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующий комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В начале декабря состоялась очередная "сходка", организованная в Вильнюсе при поддержке и покровительстве литовского внешнеполитического ведомства, а также депутатов парламента ЛР. Среди активных участников был замечен заместитель министра иностранных дел Литвы М. Адоменас. <...> Подобное откровенное хамство и враждебность в отношении России не могут остаться без последствий", — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что подобные действия неблагоприятно влияют на "и без того токсичную атмосферу российско-литовских отношений", а также обратила внимание на то, что данная "сходка" проходила при поддержке литовской власти. Захарова указала на то, что Вильнюс уже давно вырвался в "передовики" по проведению антироссийских мероприятий на своей территории.

Президенты Польши, Украины и Литвы призвали усилить санкции против России

Президенты Польши, Украины и Литвы призвали усилить санкции против России

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что интеграция России и Белоруссии угрожает коллективной безопасности стран НАТО, в связи с чем альянс должен внести корректировки в свою стратегию для вероятного ответа.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1