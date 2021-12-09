Захарова предупредила Литву о последствиях хамства и враждебности к России
В МИД РФ считают, что Вильнюс уже давно вырвался в "передовики" по проведению антироссийских мероприятий.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Участие замглавы МИД Литвы Мантаса Адоменаса в "антироссийской сходке" в Вильнюсе не останется без последствий, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Соответствующий комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"В начале декабря состоялась очередная "сходка", организованная в Вильнюсе при поддержке и покровительстве литовского внешнеполитического ведомства, а также депутатов парламента ЛР. Среди активных участников был замечен заместитель министра иностранных дел Литвы М. Адоменас. <...> Подобное откровенное хамство и враждебность в отношении России не могут остаться без последствий", — заявила Захарова.
Она подчеркнула, что подобные действия неблагоприятно влияют на "и без того токсичную атмосферу российско-литовских отношений", а также обратила внимание на то, что данная "сходка" проходила при поддержке литовской власти. Захарова указала на то, что Вильнюс уже давно вырвался в "передовики" по проведению антироссийских мероприятий на своей территории.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что интеграция России и Белоруссии угрожает коллективной безопасности стран НАТО, в связи с чем альянс должен внести корректировки в свою стратегию для вероятного ответа.
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