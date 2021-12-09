В Раду внесли закон о наказании за публичное отрицание "российской агрессии"

"Публичное отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, временной оккупации РФ территории Украины, попыток РФ легализировать аннексию временно оккупированной территории признаётся надругательством над жертвами начатой РФ агрессивной войны против Украины, унижением достоинства украинского народа, является противоправным и несёт установленные законом правовые последствия", — говорится в законопроекте.

В документе также предлагается подобные правонарушения карать штрафом в размере до 1890 долларов.

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Ранее глава Минобороны Украины Резников рассказал, что его стране на самом деле нужно от США. Он заверил, что на самом деле страна не нуждается в американских солдатах — готовы справиться сами.