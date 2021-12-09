Замглавы МИД Рябков не осведомлён об идее Байдена провести новую встречу по Украине
В Вашингтоне уже проанонсировали, что консультации пройдут на высоком уровне и в них примут участие ещё несколько стран – членов НАТО.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков признался, что не осведомлён о предложении президента США Джо Байдена провести встречу по Украине с участием Москвы и представителей стран – членов НАТО. Об этом в четверг сообщает РИА "Новости".
"Мне неизвестно ни о какой встрече. Я видел комментарий президента США на эту тему", — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день "ничего не решено".
Ранее в Кремле заявили, что Путин и Байден на переговорах 7 декабря не согласовывали формат, в котором будет проходить обсуждение гарантий безопасности и неприемлемых для России красных линий.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Беседа стала уже пятой с момента вступления Байдена в должность американского президента. Лидер России оценил переговоры как открытые и конструктивные. Он также озвучил некоторые темы, которые удалось обсудить во время этой беседы. Главными из них стали Украина и продвижение НАТО к границе России.
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