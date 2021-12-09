Каратиста из Мурманска обвинили в изнасиловании учениц и съёмке "голых БДСМ-занятий" с детьми

В Мурманске бывшая ученица скомпрометировала своего тренера по карате, практикующего с детьми БДСМ и снимающего извращения на видео. При обыске у 49-летнего мужчины нашли сотни дисков с видео, а также приспособления для незаконных "уроков": наручники, плётки, маски и вибраторы, пишет SHOT .

Ранее бывшая каратистка боялась рассказывать о "голых тренировках", поскольку было страшно, что тренер сольёт ролики в Сеть, но теперь устала молчать. В 2012 году её записали в секцию в ДЮСШ к Евгению Ларину. Тренер разглядел в 12-летней ученице талант, но заявил, что достигнуть вершин можно, только занимаясь индивидуально за отдельную плату. Чуть позже он захотел видеть, как "работают её мышцы". Для этого девочке пришлось отрабатывать приёмы без верхней части кимоно, а потом и вовсе голой. Ларин привязывал её к шведской стенке, завязывал глаза и избивал, в том числе плёткой. А называл он это всё закалкой спортивного духа.