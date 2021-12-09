Российские истребители Су-27 сегодня поднимались в небо для сопровождения военных самолётов США и Франции над Чёрным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

Российские Су-27 подняли на перехват военных самолётов Франции и США над Чёрным морем

"9 декабря 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели", — уточнили в НЦУО.

Экипажи Су-27 идентифицировали воздушные цели как тактические истребители Dassault Mirage 2000 ("Мираж") и Dassault Rafale ("Рафаль") ВКС Франции, самолёт-разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, а также самолёт-заправщик КС-135 ВКС Франции. Иностранные самолёты были сопровождены над акваторией Чёрного моря.