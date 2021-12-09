Британская "Сабля": Опасен ли комплекс Sky Sabre для истребителя Су-57 В НАТО утверждают, что это оружие может "перекрыть кислород" российским истребителям пятого поколения. Но так ли это на самом деле? 8 декабря, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Military Wiki

ПВО на минималках

Если верить сообщениям Минобороны Великобритании, новая система с зенитными управляемыми ракетами CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) в ближайшее время должна будет заменить стоящие с 1971 года на вооружении Британской армии зенитные комплексы Rapier. Всего, по неофициальным данным, британские военные планируют получить 24 комплекса.

Станции наблюдения и наведения, а также пусковые платформы первыми получат военные 16-го полка Королевской артиллерии, однако в секретариате Минобороны страны отмечают, что комплексы будут разворачиваться "по всему миру".

Sky Sabre propels @BritishArmy to the very forefront of ground-based air defence missile technology.



✅Missile distance increased three-fold

✅Missile speed up to 2,300mph

✅Radar range increased by 100km



Watch below to find out more or read 👇https://t.co/YvQEzowBgA pic.twitter.com/fNmFxmrBqh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 6, 2021

Заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин заявил, что этот комплекс "ощутимо повысит боеготовность Британской армии и нейтрализует угрозу с воздуха". В политика тут же полетели палки и камни — западные аналитики наперебой начали заявлять, что система не поможет британским военным "противостоять самым передовым средствам воздушного нападения". Главным доводом экспертов стала "чудовищно низкая дальность" действия комплекса, но этому почти сразу было дано разумное объяснение. Минобороны страны объяснило, что Sky Sabre — это комплекс ПВО ближнего радиуса действия, однако он, по словам британских военных, — "самый современный в мире".

Охрана ближнего

Основные компоненты Sky Sabre включают в себя радар наблюдения Saab Giraffe Agile Multi-Beam (AMB) 3D, установленный на выдвижной мачте и имеющий дальность действия до 120 километров. До интеграции в Sky Sabre этот же радар уже использовался в Британской армии для таких задач, как воздушное наблюдение и противодействие ракетам, артиллерии и минометам, поэтому назвать его ультрасовременной разработкой нельзя даже с большой натяжкой.

Ракеты и систему наведения комплекса спроектировала израильская компания Rafael. Компьютер управления огнём SAMOC может одновременно наводить 24 ракеты на отдельные цели, однако сведений о способности Sky Sabre перехватывать высокоскоростные сверхзвуковые крылатые ракеты нет. После того как цель захвачена, в дело вступает ракета Common Anti-Air Modular Missile, или CAMM, также известная как Land Ceptor. Та же ракета используется британскими ВМС уже много лет, в том числе с борта военных кораблей Королевского военно-морского флота Великобритании. Она оснащена активной радиолокационной ГСН и системой наведения Advanced Short-Range Air Missile (ASRAAM), которую применяют в истребителях Typhoon.

Комплекс ПВО С-400, с которым Sky Sabre почему-то сравнивают британские эксперты, находится вне зоны досягаемости по целому ряду параметров, например высоте и дальности обнаружения и пуска, а также скорости наведения ракет на цель.

Офицер войск ПВО в запасе Андрей Сурок пояснил, что выдающихся данных по комплексу Sky Sabre британцы не представили.

Дальность обычных ракет этого комплекса — примерно 25 километров. Дальность модификаций ER — примерно 50–60. В Российской армии этот комплекс занял бы промежуточное звено между ПВО ближнего и среднего радиусов действия, поэтому выполнять какие-то очень сложные задачи такое оружие не может — против сверхзвуковых или маневрирующих ракет такое оружие применять можно, но нужен большой объём программной вычислительной мощности Андрей Сурок офицер войск ПВО в запасе

Отличительная черта Sky Sabre — практически самая высокая в классе скорость полёта. Ускорители позволяют разогнать ракету-перехватчик до 3,7 тысячи километров в час, в то время как ракеты некоторых российских ЗРК, например "Бук", развивают скорость от 3 до 3,5 тысячи километров в час. Однако скорость — единственный козырь британского ЗРК, а дальность пуска, которая в таких системах часто является определяющей величиной, заметно скромнее не только российских, но даже иранских и китайских комплексов ПВО.

Охота за Су-57

Почти сразу после новости о принятии комплекса на вооружение британское издание The Times, ссылаясь на источники в Минобороны Великобритании, сообщило: основная задача новых британских зенитных систем — борьба с российскими истребителями, особенно с новейшими Су-57. Подполковник ВВС России в запасе Андрей Головин пояснил, дальность действия британского комплекса Sky Sabre для таких машин, как российские истребители пятого поколения, — это "технология курам на смех".

У Су-57 действительно есть ракеты, дальность пуска которых составляет 50–80 километров, и в теории британцы, конечно, правы: чтобы поразить Sky Sabre, истребителю нужно зайти в зону действия радара. Но это секундное дело — долетел куда надо и сразу пуск. Дальше — отворот и назад. Судя по всему, разработчики делают такие заявления, не изучив до конца, как именно действуют истребители, не учитывают, что перед ними "прополоть" поле могут беспилотники. Не говоря уже о том, что есть дальняя авиация с ракетами по несколько сотен километров дальностью Андрей Головин подполковник ВВС России в запасе

Эксперты и военные отмечают, что технологии, по которым выполнена Sky Sabre, были хороши примерно 20–30 лет назад и подходят лишь в качестве оружия "последнего шанса". Британская "Сабля" находится примерно в той же категории, где и российские ЗРК "Бук" и ЗРПК "Панцирь", поэтому, называя это оружие "способным бороться с Су-57", британские военные ведут себя по меньшей мере непрофессионально и рискуют выставить собственные военные решения в невыгодном свете. Передовым это решение может ощущаться лишь на фоне ЗРК Rapier, дальность действия которого едва превышала 15 километров.

Авторы Сергей Андреев