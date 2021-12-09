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В ФСБ заявили, что украинский корабль движется в сторону Керченского пролива

Судно находится уже в 18 морских милях от него и не выполняет требования изменить курс.

9 декабря, 19:08
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Donbas_U500_2012_G1.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Там отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания.

В российском ведомстве сообщили, что утром 9 декабря судно снялось с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в сторону Керчи, при этом заявок на прохождение пролива от Киева не поступало. Корабль береговой охраны РФ днём предупредил украинскую сторону о необходимости соблюдения закона, но там ответили, что не собираются следовать через пролив. Однако в настоящее время корабль находится уже в 18 морских милях от него и не выполняет требования изменить курс.

"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", — подчеркнули в ФСБ.

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Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли. Слушания по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе в Гааге начались 11 октября. Судебное разбирательство инициировала украинская сторона в апреле 2019 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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