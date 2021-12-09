В ФСБ заявили, что украинский корабль движется в сторону Керченского пролива
Судно находится уже в 18 морских милях от него и не выполняет требования изменить курс.
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Корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Там отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания.
В российском ведомстве сообщили, что утром 9 декабря судно снялось с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в сторону Керчи, при этом заявок на прохождение пролива от Киева не поступало. Корабль береговой охраны РФ днём предупредил украинскую сторону о необходимости соблюдения закона, но там ответили, что не собираются следовать через пролив. Однако в настоящее время корабль находится уже в 18 морских милях от него и не выполняет требования изменить курс.
"В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания", — подчеркнули в ФСБ.
Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли. Слушания по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе в Гааге начались 11 октября. Судебное разбирательство инициировала украинская сторона в апреле 2019 года.
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