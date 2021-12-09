В ФСБ заявили, что украинский корабль движется в сторону Керченского пролива

Корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Там отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания.

В российском ведомстве сообщили, что утром 9 декабря судно снялось с рейда порта Мариуполь и выдвинулось в сторону Керчи, при этом заявок на прохождение пролива от Киева не поступало. Корабль береговой охраны РФ днём предупредил украинскую сторону о необходимости соблюдения закона, но там ответили, что не собираются следовать через пролив. Однако в настоящее время корабль находится уже в 18 морских милях от него и не выполняет требования изменить курс.