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Член СПЧ Кабанов рассказал о полемике между Путиным и режиссёром Сокуровым об устройстве РФ

По его словам, президент спокойно реагировал, очень чётко и практически каждое выступление давал достаточно серьёзный расклад.

9 декабря, 19:30

Режиссёр Александр Сокуров и президент России Владимир Путин © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека вступил в полемику об устройстве РФ с режиссёром, членом СПЧ Александром Сокуровым. Об этом рассказал другой член совета — Кирилл Кабанов.

"Президент спокойно реагировал, очень чётко и практически каждое выступление давал достаточно серьёзный расклад. Он анализировал. C Сокуровым вышла вообще хорошая полемика. Он несколько раз повторялся о том, что нужно задуматься о России", — приводит слова Кабанова РИА "Новости".

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По его словам, дискуссия вышла очень интересной и правильной. Кабанов отметил, что Сокуров высказал свои мысли об устройстве России.

"Но президент сказал, что, когда мы ставим такой вопрос, надо быть аккуратным. Поскольку нужно учитывать специфику и многонациональность нашей страны", — добавил член СПЧ.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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