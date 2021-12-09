Член СПЧ Кабанов рассказал о полемике между Путиным и режиссёром Сокуровым об устройстве РФ
По его словам, президент спокойно реагировал, очень чётко и практически каждое выступление давал достаточно серьёзный расклад.
Режиссёр Александр Сокуров и президент России Владимир Путин © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека вступил в полемику об устройстве РФ с режиссёром, членом СПЧ Александром Сокуровым. Об этом рассказал другой член совета — Кирилл Кабанов.
"Президент спокойно реагировал, очень чётко и практически каждое выступление давал достаточно серьёзный расклад. Он анализировал. C Сокуровым вышла вообще хорошая полемика. Он несколько раз повторялся о том, что нужно задуматься о России", — приводит слова Кабанова РИА "Новости".
По его словам, дискуссия вышла очень интересной и правильной. Кабанов отметил, что Сокуров высказал свои мысли об устройстве России.
"Но президент сказал, что, когда мы ставим такой вопрос, надо быть аккуратным. Поскольку нужно учитывать специфику и многонациональность нашей страны", — добавил член СПЧ.
Ранее Путин на заседании Совета по правам человека назвал неоправданной мерой "засаживать за решётку" людей до решения суда.
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