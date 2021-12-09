Член СПЧ Кабанов рассказал о полемике между Путиным и режиссёром Сокуровым об устройстве РФ

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека вступил в полемику об устройстве РФ с режиссёром, членом СПЧ Александром Сокуровым. Об этом рассказал другой член совета — Кирилл Кабанов.

"Президент спокойно реагировал, очень чётко и практически каждое выступление давал достаточно серьёзный расклад. Он анализировал. C Сокуровым вышла вообще хорошая полемика. Он несколько раз повторялся о том, что нужно задуматься о России", — приводит слова Кабанова РИА "Новости".

По его словам, дискуссия вышла очень интересной и правильной. Кабанов отметил, что Сокуров высказал свои мысли об устройстве России.