Экс-депутат Рады Мураев назвал самую большую ошибку Зеленского

"Я не завидую Зеленскому, я считаю, что он совершил самую большую ошибку в своей жизни, то есть это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, он мог спокойно передвигаться по городам нашей страны и, пожалуй, даже соседним государствам и везде встречал только позитив", — сказал Мураев в эфире телеканала "Наш".