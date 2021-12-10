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Экс-депутат Рады Мураев назвал самую большую ошибку Зеленского

Бывший парламентарий предрёк лидеру Украины "печальный конец", связанный с потерями и убытками, которые понесёт Незалежная.

10 декабря, 08:36
<p>Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA

Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, променяв карьеру артиста на политику. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

"Я не завидую Зеленскому, я считаю, что он совершил самую большую ошибку в своей жизни, то есть это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, он мог спокойно передвигаться по городам нашей страны и, пожалуй, даже соседним государствам и везде встречал только позитив", — сказал Мураев в эфире телеканала "Наш".

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По мнению экс-депутата Рады, сейчас главу государства ненавидит большая часть соотечественников, огромная часть населения не поддерживает его курс. Бывший парламентарий считает, что Зеленского ждёт "печальный конец", связанный с потерями и убытками, которые понесёт Украина.

Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский заявил лидеру США Джо Байдену о готовности к прямым переговорам с главой РФ Владимиром Путиным. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что партнёры помогут Киеву организовать эту встречу.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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