Экс-депутат Рады Мураев назвал самую большую ошибку Зеленского
Бывший парламентарий предрёк лидеру Украины "печальный конец", связанный с потерями и убытками, которые понесёт Незалежная.
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA
Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, променяв карьеру артиста на политику. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, лидер партии "Наши" Евгений Мураев.
"Я не завидую Зеленскому, я считаю, что он совершил самую большую ошибку в своей жизни, то есть это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, он мог спокойно передвигаться по городам нашей страны и, пожалуй, даже соседним государствам и везде встречал только позитив", — сказал Мураев в эфире телеканала "Наш".
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По мнению экс-депутата Рады, сейчас главу государства ненавидит большая часть соотечественников, огромная часть населения не поддерживает его курс. Бывший парламентарий считает, что Зеленского ждёт "печальный конец", связанный с потерями и убытками, которые понесёт Украина.
Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский заявил лидеру США Джо Байдену о готовности к прямым переговорам с главой РФ Владимиром Путиным. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что партнёры помогут Киеву организовать эту встречу.
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