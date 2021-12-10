Замглавы центра имени Гамалеи: Называть омикрон-штамм лёгким абсолютно безответственно
По словам учёных, заболевание переносят легко только те, у кого уже есть иммунитет, а вот последствия для всех остальных пока не известны.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Заявления о лёгкости омикрон-штамма коронавируса безответственны. Об этом сообщил в пятницу замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов на международной научно-практической конференции по противодействию инфекциям. Он пояснил, что заболевание переносят легко только те, у кого уже есть иммунитет, а вот последствия для всех остальных пока не известны.
"Да, клиника у иммунных людей с "омикроном" крайне смазанная, она есть, но минимальна. То есть у иммунных людей по-настоящему он может течь в лёгкой форме, но безответственно заявлять, что это лёгкий штамм, потому что у нас есть иммуносупрессорная часть популяции, у нас есть пожилая часть популяции, у нас есть ещё не переболевшие люди, и говорить, что штамм "омикрон" в их отношении будет легко течь, — это абсолютно безответственно", — сказал учёный.
Напомним, 6 декабря стало известно, что в России выявили первые два случая заражения штаммом "омикрон". Заболевшими оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину. Всего же около ста человек, прибывших в Россию из африканской страны, находятся в обсерваторе с подозрением на коронавирус, 24 из них госпитализированы. А ранее в пятницу стало известно, что заболевших "омикроном" в России уже четверо.
Новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.
Комментариев: 0