Замглавы центра имени Гамалеи: Называть омикрон-штамм лёгким абсолютно безответственно

Заявления о лёгкости омикрон-штамма коронавируса безответственны. Об этом сообщил в пятницу замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов на международной научно-практической конференции по противодействию инфекциям. Он пояснил, что заболевание переносят легко только те, у кого уже есть иммунитет, а вот последствия для всех остальных пока не известны.

"Да, клиника у иммунных людей с "омикроном" крайне смазанная, она есть, но минимальна. То есть у иммунных людей по-настоящему он может течь в лёгкой форме, но безответственно заявлять, что это лёгкий штамм, потому что у нас есть иммуносупрессорная часть популяции, у нас есть пожилая часть популяции, у нас есть ещё не переболевшие люди, и говорить, что штамм "омикрон" в их отношении будет легко течь, — это абсолютно безответственно", — сказал учёный.