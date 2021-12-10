Пластический хирург Свиридов заявил, что на восстановление Хлебниковой потребуются месяцы

Российской певице Марине Хлебниковой может потребоваться пара лет для восстановления после полученных при пожаре ожогов, сообщил пластический хирург Сергей Свиридов. В беседе с телеканалом "Звезда" он объяснил, от чего зависит успешность восстановления.

"Главное, чтобы основные структуры (например, носа) не пострадали, уши не пострадали, нервы не пострадали, мышцы мимические, вот здесь, конечно, это будет на первом месте", — рассказал врач.

По мнению специалиста, восстановление Хлебниковой может идти успешно: сначала потребуется лечение всех ран, при необходимости — пересадка кожи, и, возможно, лазерные шлифовки. При появлении рубцов, вероятно, потребуются дополнительные операции, отметил Свиридов.

Специалист уточнил, что предугадать окончательный результат после лечения невозможно без понимания конкретной ситуации, однако за счёт операций и косметологических средств можно достичь хорошего результата, когда ожог практически не заметен.