Смотрели кино и пили чай с вафлями: В Норильске около 130 человек ночевали в кинотеатре из-за сильной метели
Под утро, когда стихия успокоилась, дорогу открыли для всех видов транспорта. Движение автобусов возобновили, и люди смогли уехать домой.
В Норильске около 130 человек застряли на ночь в кинотеатре из-за сильной метели. Фото © "Таймырский телеграф" / Николай Щипко и Ольга Полянская
В Норильске около 130 человек застряли на ночь в кинотеатре из-за сильной метели. Фото © "Таймырский телеграф" / Николай Щипко и Ольга Полянская
В Норильске около 130 человек провели ночь в кинотеатре в Городском центре культуры, так как не могли добраться домой из-за усилившейся метели. Об этом сообщает издание "Таймырский телеграф".
Отмечается, что на ночёвку остались жители района Кайеркан. Работники ГЦК предлагали людям горячий чай и вафли. Всех разместили в кинозале, где всю ночь крутили фильмы. Однако некоторые "посетители" решили всё же поспать.
Утром, когда стихия успокоилась, дорогу из Норильска до Кайеркана открыли для всех видов транспорта, в том числе автобусов, и люди смогли отправиться домой.
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