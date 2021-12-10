В Норильске около 130 человек застряли на ночь в кинотеатре из-за сильной метели. Фото © "Таймырский телеграф" / Николай Щипко и Ольга Полянская

В Норильске около 130 человек провели ночь в кинотеатре в Городском центре культуры, так как не могли добраться домой из-за усилившейся метели. Об этом сообщает издание "Таймырский телеграф".

Отмечается, что на ночёвку остались жители района Кайеркан. Работники ГЦК предлагали людям горячий чай и вафли. Всех разместили в кинозале, где всю ночь крутили фильмы. Однако некоторые "посетители" решили всё же поспать.

Утром, когда стихия успокоилась, дорогу из Норильска до Кайеркана открыли для всех видов транспорта, в том числе автобусов, и люди смогли отправиться домой.