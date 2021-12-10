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Госдеп запретил въезд в США уроженке СССР Изабель душ Сантуш

В январе 2020-го старшая дочь экс-президента Анголы была признана богатейшей женщиной Африки, но уже спустя год её имя убрали из списка Forbes.

10 декабря, 07:33
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/isabelaangola/status/1268877989997142016/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Isabel Dos Santos</a></p>

Фото © Twitter / Isabel Dos Santos

Вашингтон ввёл санкции против родившейся в СССР дочери бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, предпринимательницы Изабель душ Сантуш, за участие в коррупционных правонарушениях, сообщили в Госдепартаменте.

Как заявили в ведомстве, ограничения в её отношении введены из-за "присвоения государственных средств в личных целях". В рамках этих мер США могут отказать во въезде иностранным должностным лицам, которые по их подозрению причастны к подобным преступлениям.

В санкционный список Госдепа также попал бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий "за серьёзные коррупционные действия, в том числе получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе". Санкции ввели в отношении его супруги.

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Ранее Лайф писал, что США намерены ввести новые санкции против иностранных чиновников. Кроме того, в рамках предстоящего "саммита за демократию" официальные лица Америки надеются убедить другие страны присоединиться к ограничениям.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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