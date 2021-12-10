Госдеп запретил въезд в США уроженке СССР Изабель душ Сантуш
В январе 2020-го старшая дочь экс-президента Анголы была признана богатейшей женщиной Африки, но уже спустя год её имя убрали из списка Forbes.
Фото © Twitter / Isabel Dos Santos
Вашингтон ввёл санкции против родившейся в СССР дочери бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, предпринимательницы Изабель душ Сантуш, за участие в коррупционных правонарушениях, сообщили в Госдепартаменте.
Как заявили в ведомстве, ограничения в её отношении введены из-за "присвоения государственных средств в личных целях". В рамках этих мер США могут отказать во въезде иностранным должностным лицам, которые по их подозрению причастны к подобным преступлениям.
В санкционный список Госдепа также попал бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий "за серьёзные коррупционные действия, в том числе получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе". Санкции ввели в отношении его супруги.
Ранее Лайф писал, что США намерены ввести новые санкции против иностранных чиновников. Кроме того, в рамках предстоящего "саммита за демократию" официальные лица Америки надеются убедить другие страны присоединиться к ограничениям.
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