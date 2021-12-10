Госдеп запретил въезд в США уроженке СССР Изабель душ Сантуш

Вашингтон ввёл санкции против родившейся в СССР дочери бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, предпринимательницы Изабель душ Сантуш, за участие в коррупционных правонарушениях, сообщили в Госдепартаменте.

Как заявили в ведомстве, ограничения в её отношении введены из-за "присвоения государственных средств в личных целях". В рамках этих мер США могут отказать во въезде иностранным должностным лицам, которые по их подозрению причастны к подобным преступлениям.

В санкционный список Госдепа также попал бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий "за серьёзные коррупционные действия, в том числе получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе". Санкции ввели в отношении его супруги.