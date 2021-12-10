Глава Мурманской области Чибис назвал вопиющей ситуацию с каратистом, которого обвинили в изнасилованиях

"Я буду внимательно следить за ходом расследования. Если вину установят, то человек должен быть наказан по всей строгости закона. И я очень прошу, если кто-то знает о таких ситуациях или, не дай бог, прошёл через это — немедленно сообщать в правоохранительные органы. Нельзя замалчивать подобное и допускать, чтобы хоть один ребёнок подвергался этим чудовищным преступлениям", — отметил глава региона в беседе с Лайфом.