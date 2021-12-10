Глава Мурманской области Чибис назвал вопиющей ситуацию с каратистом, которого обвинили в изнасилованиях
На данный момент известно уже как минимум о двух потерпевших ученицах. При обыске у 49-летнего тренера нашли сотни дисков с видео, а также приспособления для незаконных "уроков".
Фото © ТАСС/Владимир Гердо
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал вопиющей ситуацию с тренером па карате, которого ученицы обвили в изнасилованиях и "БДСМ-занятиях".
"Я буду внимательно следить за ходом расследования. Если вину установят, то человек должен быть наказан по всей строгости закона. И я очень прошу, если кто-то знает о таких ситуациях или, не дай бог, прошёл через это — немедленно сообщать в правоохранительные органы. Нельзя замалчивать подобное и допускать, чтобы хоть один ребёнок подвергался этим чудовищным преступлениям", — отметил глава региона в беседе с Лайфом.
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Напомним, в Мурманске бывшая ученица скомпрометировала своего тренера по карате, обвинив в изнасиловании и съёмке "голых БДСМ-занятий" с детьми. На данный момент известно уже как минимум о двух потерпевших. При обыске у 49-летнего мужчины нашли сотни дисков с видео, а также приспособления для незаконных "уроков": наручники, плётки, маски и вибраторы. Против педагога возбуждено два уголовных дела.
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