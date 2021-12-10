На каратиста, уличённого в изнасилованиях и "БДСМ-занятиях" с детьми, завели ещё одно дело

В отношении тренера по карате из Мурманска, которого обвинили в изнасиловании учениц и съёмке "голых БДСМ-занятий", следователи дополнительно возбудили уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Об этом Лайфу рассказал источник.

По его данным, может быть также возбуждено дело за съёмку порнографических видео. Следователи ещё изучают кадры, которые тренер успел снять за годы работы в детско-юношеской школе единоборств. Их сотни.