На каратиста, уличённого в изнасилованиях и "БДСМ-занятиях" с детьми, завели ещё одно дело
На данный момент известно уже как минимум о двух потерпевших. При обыске у 49-летнего мужчины нашли сотни дисков с видео, а также приспособления для незаконных "уроков".
Тренер по карате Евгений Ларин. Фото © SHOT
В отношении тренера по карате из Мурманска, которого обвинили в изнасиловании учениц и съёмке "голых БДСМ-занятий", следователи дополнительно возбудили уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Об этом Лайфу рассказал источник.
По его данным, может быть также возбуждено дело за съёмку порнографических видео. Следователи ещё изучают кадры, которые тренер успел снять за годы работы в детско-юношеской школе единоборств. Их сотни.
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Напомним, в Мурманске бывшая ученица скомпрометировала своего тренера по карате, обвинив в изнасиловании и съёмке "голых БДСМ-занятий" с детьми. На данный момент известно уже как минимум о двух потерпевших. При обыске у 49-летнего мужчины нашли сотни дисков с видео, а также приспособления для незаконных "уроков": наручники, плётки, маски и вибраторы. Ранее против педагога было возбуждено дело по статье "Развратные действия".
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