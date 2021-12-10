Сенатор Ковитиди призвала рассмотреть в Совбезе ООН инцидент с кораблём ВМС Украины

Инцидент с кораблём ВМС Украины у Керченского пролива является частью системных провокаций Незалежной в Чёрном море и должен стать предметом экстренного рассмотрения в СБ ООН. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с РИА "Новости".

"Военные провокации в Чёрном море, системно осуществляемые Украиной против России, должны стать предметом экстренного рассмотрения Совета Безопасности ООН, поскольку стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы", — отметила член Совета Федерации РФ.

Ковитиди подчеркнула, что подобные провокации происходят на фоне непрекращающихся активных шагов РФ по укреплению международной безопасности. В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что подобные действия со стороны Киева лишь обостряют отношения с Россией.

"Наверное, хотели пойти по пути Петра Порошенко, но только со стороны Азовского моря, насколько я понимаю. Конечно, это провокация. По ситуации, которая есть на сегодня в наших отношениях, подобные действия их только обостряют", — отметил парламентарий.