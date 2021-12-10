Сенатор Ковитиди призвала рассмотреть в Совбезе ООН инцидент с кораблём ВМС Украины
Парламентарий отметила, что такие провокации происходят на фоне непрекращающихся активных шагов России по укреплению международной безопасности.
U500 "Донбасс". Фото © Wikipedia / George Chernilevsky
Инцидент с кораблём ВМС Украины у Керченского пролива является частью системных провокаций Незалежной в Чёрном море и должен стать предметом экстренного рассмотрения в СБ ООН. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с РИА "Новости".
"Военные провокации в Чёрном море, системно осуществляемые Украиной против России, должны стать предметом экстренного рассмотрения Совета Безопасности ООН, поскольку стремительно приближают мир к разворачиванию горячего конфликта в самом центре Европы", — отметила член Совета Федерации РФ.
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Ковитиди подчеркнула, что подобные провокации происходят на фоне непрекращающихся активных шагов РФ по укреплению международной безопасности. В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что подобные действия со стороны Киева лишь обостряют отношения с Россией.
"Наверное, хотели пойти по пути Петра Порошенко, но только со стороны Азовского моря, насколько я понимаю. Конечно, это провокация. По ситуации, которая есть на сегодня в наших отношениях, подобные действия их только обостряют", — отметил парламентарий.
Он добавил, что ситуация с попыткой прохода украинских кораблей в 2018 году "должна уже была их научить, что не надо обострять отношения". Сенатор подчеркнул, что для прохода через Керченский пролив власти Незалежной должны делать запрос.
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Напомним, ранее ФСБ РФ сообщила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Там отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания. Позднее стало известно, что корабль лёг на обратный курс. Министр обороны Незалежной Алексей Резников заявил, что "Донбасс" находился в Азовском море на законных основаниях.
Это уже не первый инцидент в данном регионе. Так, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли. Слушания по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе в Гааге начались 11 октября. Судебное разбирательство инициировала украинская сторона в апреле 2019 года.
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