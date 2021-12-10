Аналитики "Яндекс.Путешествий" выяснили, куда поедут зимовать россияне

Аналитики "Яндекс.Путешествий" изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, куда поедут этой зимой россияне. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Наибольшим спросом для длительных поездок у граждан РФ пользуются Армения, Таиланд, Турция, Азербайджан и Шри-Ланка. Самые популярные направления — Ереван, Пхукет, Баку, Коломбо и Стамбул. На популярности многих стран сказалась пандемия. Так, Вьетнам и Индонезия, куда обычно зимой едут греться россияне, в этом году уступили свои позиции Сербии и Шри-Ланке. Таиланд же благодаря росту интереса по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза вернулся в список популярных направлений, однако занял только второе место после Армении, в которую легче попасть.

Как выяснили эксперты, в среднем россияне предпочитают жить в южных краях пять недель. На Шри-Ланку, в Армению и Сербию они едут, как правило, на четыре недели, а в Таиланд, Индию и США — на пять-шесть. Самые продолжительные поездки занимают больше трёх месяцев.

"Мы видим, что интерес к длительным зимним поездкам за рубеж постепенно восстанавливается. По сравнению с прошлым годом количество пользователей, которые решили провести зиму в тёплых уголках планеты, выросло на 20%. Их пока на 60% меньше, чем до пандемии, но тренд положительный. Открываются новые направления, понемногу снижаются цены, и туристов становится всё больше", — отметила руководитель "Яндекс.Путешествий" Ирина Рейдер.

Дешевле всего было купить авиабилеты на эту зиму в Армению и Турцию — средняя стоимость составляет 16 200 рублей за рейс туда и обратно, а дороже всего — в Таиланд (больше 58 тысяч рублей) и США (около 49 тысяч рублей). Средний ценник перелётов в Турцию и Индию упал до уровня 2019 года: 15 500 рублей и 36 200 рублей соответственно.