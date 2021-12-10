"Ъ": Минстрой РФ разработал законопроект для контроля рынка аренды квартир
Инициатива ведомства предусматривает, что все арендодатели должны регистрировать договоры в ГИС и производить расчёты через онлайн-приложение. В противном случае гражданам грозит штраф до пяти тысяч.
Договор аренды квартиры © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Минстрой РФ разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и машино-мест. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
Данная мера направлена на повышение прозрачности рынка аренды, с которого бюджет недополучает 162 миллиарда рублей ежегодно. Инициатива ведомства предусматривает, что все арендодатели должны регистрировать договоры в ГИС и производить расчёты через онлайн-приложение. В противном случае гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, а компаниям — до 50 тысяч.
"В документе говорится, что владельцы квартир, апартаментов, машино-мест и их арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в ГИС. Через эту систему и будут вестись все расчёты", — пишет "Коммерсант".
По данным газеты, законопроект был направлен в профильные ведомства ещё в начале ноября. Замглавы Минэкономики Илья Торосов сообщил, что отзыв министерства находится в работе. В Минюсте отметили, что уже направили коллегам из Минстроя свою позицию.
Ранее сообщалось, что в России квартиры на вторичном рынке подорожали на 37% за год. Наиболее быстрый среднемесячный рост цен наблюдается в Краснодаре, отмечают аналитики. По их данным, квадратный метр сейчас там обойдётся в 85 300 рублей, при этом в ноябре цена была на 5% ниже.
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