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В МВД РФ хотят запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов

На сегодняшний день российские законы не регулируют, какие виды такого вооружения могут допускаться к обороту в стране.

10 декабря, 05:09

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В МВД РФ предложили ввести запрет на все виды сигнального оружия, исключение составляют пистолеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письмо ведомства в Минпромторг.

"Предлагается во избежание появления в продаже сигнальных автоматов, винтовок и пулемётов внести изменения в статью 6 ФЗ "Об оружии", установив запрет для оборота на территории РФ сигнального оружия за исключением сигнальных пистолетов, револьверов, однозарядных стреляющих устройств калибра не более 20 миллиметров", — говорится в обращении.

МВД РФ предложило изменить законодательство об оружии

МВД РФ предложило изменить законодательство об оружии

Как уточнили в министерстве, на сегодняшний день законы РФ никак не регулируют, какие виды сигнального оружия могут быть допущены к обороту в стране. Кроме того, не установлены какие-либо ограничения по его калибру.

Ранее Лайф рассказывал, что МВД может получить доступ к банковским данным для доследственных проверок. Кроме того, ведомство хочет получать от Банка России информацию о деятельности кредитных организаций.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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