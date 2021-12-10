В МВД РФ хотят запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
На сегодняшний день российские законы не регулируют, какие виды такого вооружения могут допускаться к обороту в стране.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В МВД РФ предложили ввести запрет на все виды сигнального оружия, исключение составляют пистолеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письмо ведомства в Минпромторг.
"Предлагается во избежание появления в продаже сигнальных автоматов, винтовок и пулемётов внести изменения в статью 6 ФЗ "Об оружии", установив запрет для оборота на территории РФ сигнального оружия за исключением сигнальных пистолетов, револьверов, однозарядных стреляющих устройств калибра не более 20 миллиметров", — говорится в обращении.
Как уточнили в министерстве, на сегодняшний день законы РФ никак не регулируют, какие виды сигнального оружия могут быть допущены к обороту в стране. Кроме того, не установлены какие-либо ограничения по его калибру.
Ранее Лайф рассказывал, что МВД может получить доступ к банковским данным для доследственных проверок. Кроме того, ведомство хочет получать от Банка России информацию о деятельности кредитных организаций.
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