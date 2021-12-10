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Американцы назвали чертовски крутой советскую танкистку, отомстившую нацистам за мужа

Мария Октябрьская и её сестра распродали всё имущество семьи и несколько месяцев занимались вышиванием. Заработанные 50 тысяч рублей внесла на строительство танка и попросила отправить её на фронт.

10 декабря, 04:37

Фото © Архив Томского областного краеведческого музея

Пользователей американской социальной сети Reddit поразила история Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны Марии Октябрьской, которая отомстила за смерть мужа на фронтах Великой Отечественной войны.

Один из пользователей напомнил о публикации, автор которой несколько лет назад предложил назвать кандидатуру женщины "круче" певицы Тейлор Свифт.

"Мария Васильевна Октябрьская: её мужа убили нацисты в 1941 году во время операции "Барбаросса". Она обратилась к советскому правительству с просьбой получить танк, чтобы отомстить фашистам. Правительство согласилось, и она отправилась убивать нацистов", ответил другой читатель.

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В комментариях пользователи с уважением прокомментировали поступок советской танкистки.

"Она была чертовски крутой. Наряду с нашими соотечественниками-американцами, которые тоже воевали. Нужно сражаться за правое дело вне зависимости от места", написал Peakomegaflare.

"Она даже была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза — высшей награды за боевую отвагу", обратил внимание Previous_Reporter_63.

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"Найдите себе такую женщину, которая отомстит за вашу смерть, получив собственный танк и дав смертельный бой врагам", посоветовал читателям TheRedditornator.

"Каждый, кто убивал нацистов, автоматически оказывается более крутым, чем Тейлор Свифт", считает ZombieOfTheWest.

"И умерла через два месяца после того, как во время танкового боя получила осколочное ранение в голову", уточнил IngVegas.

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В конце лета 1941 года Мария Октябрьская получила похоронку на имя мужа, который погиб в боях под Киевом. Вместе с сестрой они распродали всё имущество семьи и несколько месяцев занимались вышиванием. Заработанные 50 тысяч рублей Октябрьская внесла на строительство танка, после чего написала телеграмму в Кремль с просьбой отправить её на фронт. Машину женщина попросила назвать "Боевая подруга". 18 января 1944 года Октябрьская своим танком раздавила три пулемётные точки и до 20 солдат и офицеров противника. При этом танк был подбит, а сама женщина получила ранение глаза. Через десять дней её представили к ордену Отечественной войны I степени. Мария Октябрьская скончалась 15 марта 1944 года во фронтовом госпитале в Смоленске.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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