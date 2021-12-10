Американцы назвали чертовски крутой советскую танкистку, отомстившую нацистам за мужа

Пользователей американской социальной сети Reddit поразила история Героя Советского Союза, участницы Великой Отечественной войны Марии Октябрьской, которая отомстила за смерть мужа на фронтах Великой Отечественной войны.

Один из пользователей напомнил о публикации, автор которой несколько лет назад предложил назвать кандидатуру женщины "круче" певицы Тейлор Свифт.

"Мария Васильевна Октябрьская: её мужа убили нацисты в 1941 году во время операции "Барбаросса". Она обратилась к советскому правительству с просьбой получить танк, чтобы отомстить фашистам. Правительство согласилось, и она отправилась убивать нацистов", — ответил другой читатель.

В комментариях пользователи с уважением прокомментировали поступок советской танкистки.

"Она была чертовски крутой. Наряду с нашими соотечественниками-американцами, которые тоже воевали. Нужно сражаться за правое дело вне зависимости от места", — написал Peakomegaflare.

"Она даже была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза — высшей награды за боевую отвагу", — обратил внимание Previous_Reporter_63.

"Найдите себе такую женщину, которая отомстит за вашу смерть, получив собственный танк и дав смертельный бой врагам", — посоветовал читателям TheRedditornator.

"Каждый, кто убивал нацистов, автоматически оказывается более крутым, чем Тейлор Свифт", — считает ZombieOfTheWest.

"И умерла через два месяца после того, как во время танкового боя получила осколочное ранение в голову", — уточнил IngVegas.