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"Все делают легенду о себе": Критик Соседов объяснил, почему многие российские звёзды скрывают свою ориентацию

По его словам, в зарубежном шоу-бизнесе, где часто происходят каминг-ауты, ситуация совершенно противоположная.

10 декабря, 03:56
<p>Музыкальный критик Сергей Соседов. Кадр видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/user/HEATshowbiz/videos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Алёна, блин"</a></p>

Музыкальный критик Сергей Соседов. Кадр видео © YouTube / "Алёна, блин"

Звёзды российского шоу-бизнеса боятся заявить о своей сексуальной ориентации из страха потерять аудиторию. Такое мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов в эфире YouTube-шоу "Алёна, блин" на канале Super.ru.

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"Все делают легенду о себе. Сейчас благодаря Интернету придумываются нереальные истории. Цель — популяризация, чтобы о тебе говорили, узнавали тебя по-другому. Они не делают каминг-аутов, потому что их аудитория преимущественно женская: девочки, девушки, женщины", — сказал Соседов.

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Критик добавил, что аудиторию слушателей на 75% представляет прекрасный пол. По словам Соседова, за рубежом ситуация совершенно иная: там звёзды привлекают новых фанатов тем, что совершают каминг-аут. На российской эстраде же известно всего несколько подобных случаев.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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