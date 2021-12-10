"Все делают легенду о себе": Критик Соседов объяснил, почему многие российские звёзды скрывают свою ориентацию
По его словам, в зарубежном шоу-бизнесе, где часто происходят каминг-ауты, ситуация совершенно противоположная.
Музыкальный критик Сергей Соседов. Кадр видео © YouTube / "Алёна, блин"
Звёзды российского шоу-бизнеса боятся заявить о своей сексуальной ориентации из страха потерять аудиторию. Такое мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов в эфире YouTube-шоу "Алёна, блин" на канале Super.ru.
"Все делают легенду о себе. Сейчас благодаря Интернету придумываются нереальные истории. Цель — популяризация, чтобы о тебе говорили, узнавали тебя по-другому. Они не делают каминг-аутов, потому что их аудитория преимущественно женская: девочки, девушки, женщины", — сказал Соседов.
Критик добавил, что аудиторию слушателей на 75% представляет прекрасный пол. По словам Соседова, за рубежом ситуация совершенно иная: там звёзды привлекают новых фанатов тем, что совершают каминг-аут. На российской эстраде же известно всего несколько подобных случаев.
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