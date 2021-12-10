Звёзды российского шоу-бизнеса боятся заявить о своей сексуальной ориентации из страха потерять аудиторию. Такое мнение высказал музыкальный критик Сергей Соседов в эфире YouTube-шоу "Алёна, блин" на канале Super.ru.

"Все делают легенду о себе. Сейчас благодаря Интернету придумываются нереальные истории. Цель — популяризация, чтобы о тебе говорили, узнавали тебя по-другому. Они не делают каминг-аутов, потому что их аудитория преимущественно женская: девочки, девушки, женщины", — сказал Соседов.