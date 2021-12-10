С детских фото Джулии Ванг, распространённых в Сети, на нас смотрит милая девочка с пухлыми щёчками. Однако уже тогда во взгляде малышки можно было прочесть, что у неё непростой характер. Появившись на "Битве экстрасенсов" в 2014 году, Джулия предстала в образе загадочной ведуньи, сильной и роковой. Неудивительно, что девушка стала победительницей, ведь, по словам экстрасенса, способностями к ясновидению она обладала с рождения. "Я в детстве была не такой, как все, я была совсем другим ребёнком! Я видела и вижу по сей день больше, чем вы", — заявляла она.

Но если Джулия якобы может видеть будущее, то её прошлое до сих пор остаётся туманным. По одной из версий, ведунья родилась 29 октября 1982 года в Риге, Латвия, затем жила в воинской части в Германии. Пока другие дети играли в игрушки, девочка разговаривала с животными, сама начала читать в два с половиной года и развивала свой дар. Окружающие относились жестоко к малышке, замечая, что она не такая, как все. В одном из интервью Джулия признавалась, что ученики в школе пытались вытолкнуть её из окна шестого этажа. Зато мама, физик-ядерщик, во всём поддерживала и не ограничивала любимую дочь, которая в будущем добьётся славы и признания. Девочка никогда не видела своего отца, а родительница заявляла, что у неё была связь с внеземным существом.

Однако после того, как Джулия стала известна, объявились её знакомые, которые выдвинули другую версию биографии экстрасенса. Якобы ведунья родилась вовсе не в Латвии, а в деревушке под Новгородом. И на самом деле зовут её Юлия Гаврикова. Длинноногая красавица училась в школе моделей, где и взяла себе эффектный псевдоним Джулия Ванг, а затем отправилась покорять Москву.

В столице, по некоторым данным, она получила диплом актрисы, закончив ГИТИС. Джулия строила карьеру модели и успела засветиться в кино — в "Дневном дозоре", "Самом лучшем фильме – 2", "Неваляшке", а также появилась в клипе "Красивые слова" группы "Динамит". А после широкую известность ей уже принесла победа в "Битве экстрасенсов".

Фото © Facebook / julie.Vangreal

Однако спустя несколько лет, в 2019 году, Джулия поразила публику, заявив, что на самом деле она парень по имени Томас. Ведунья рассказала, что страдает синдромом Морриса, то есть генетически мужчина, но выглядит как женщина. В "Инстаграме" она стала вести аккаунт как Томас Винзор-Ньютон, где показывала фото в "настоящем" обличье: короткие волосы, грубые черты лица, мужской торс.

Фото © Instagram / thomas__winsor

К шокирующим фото добавлялись не менее волнующие подписи. Так, Томас признавался, что с детства никто не принимал его истинную сущность, а образ красавицы-ведуньи для него создали продюсеры и он сожалеет, что вообще пошёл на ТВ: "Тёлка с ТНТ — выдуманный персонаж, как Золушка, Красная Шапочка и т.д. Она не имеет отношения к реалу, это насильственная роль, которую заставило играть общество и все знакомые и незнакомые, чтобы Томас соответствовал их ожиданиям".

Фото © Instagram / juliavang.real

Если верить постам, парень действительно учился в ГИТИСе, но на вокальном отделении и бросил спустя два месяца. Близких у него нет, и даже с родной матерью он не общается. У него есть химическое и парфюмерное образование — он создаёт духи. А также Винзор занимается фотографией, пишет стихи, рисует, создаёт кукол и обладает сверхъестественными способностями — "видит в другом спектре, например вайфай, разное излучение". На странице указано, что парню предлагали "стать советником первых лиц" и сняться в главной роли в Голливуде, но он от всего отказался.

Фото © Instagram / juliavang.real

Да, я мальчик, с детства подвергался унижениям и травле, пытался мимикрировать, но не сломался. Меня не принимает общество, а я не принимаю его. <...> Родители, учителя, одноклассники, люди в модельном бизнесе, люди с ТВ всегда стремились уравнять меня, "вылечить", сдать в психушку, изменить любыми путями. Но это не прокатило. Я остался собой. Я родился странным ребёнком, меня все боялись и ненавидели, с немотивированной агрессией. Всё больше с каждым годом. Ничего не изменилось. Томас

Фото © Instagram / juliavang.real

Однако есть у экстрасенса и ещё один инстаграм — от имени Джулии Ванг. И в последнее время там снова стали появляться фото ведуньи в более привычном женском облике — с длинными волосами и макияжем. При этом если ранее Джулия говорила, что не проводит приёмы, то сейчас в аккаунте указано, что она принимает клиентов, занимаясь чёрной магией и веретничеством. Девушка продолжает утверждать, что она Дух Хаоса, перерождалась более 150 раз и сейчас проживает своё последнее воплощение, помня все предыдущие. "Не нужно предлагать мне денег за то, чтобы провести ночь, я не проститутка, я дух в теле человека, прошу не путать эти понятия!" — гласит одно из правил для тех, кто хочет к ней обратиться.